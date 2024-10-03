Під ударом склади з КАБами: дрони СБУ відпрацювали по військовому аеродрому "Борісоглєбськ"

Дрони Служби безпеки України успішно відпрацювали по військовому аеродрому "Борісоглєбськ". На території летовища не лише базуються СУ-35 і СУ-34, а й розташовані склади з КАБами.

Наслідки успішної атаки зафіксували навіть супутникові знімки, на яких видно щонайменше 4 осередки пожежі на аеродромі. Про це повідомили джерела 24 Каналу.

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Дрони СБУ успішно атакували аеродром "Борісоглєбськ"

Джерела підтвердили, що вночі дрони СБУ, а також ССО та інших Сил оборони успішно атакували склади з КАБами, стоянки літаків СУ-35 і СУ-34, а також місця зберігання авіаційного пального на військовому аеродромі "Борисоглєбськ". Це летовище розташоване у Воронезькій області, і саме звідти злітають ворожі літаки, які завдають авіаударів по прифронтових містах і селах.

Вночі росіяни писали в соцмережах про роботу ППО, прольоти великої кількості безпілотників та потужні вибухи й пожежу в районі місцевого аеродрому.

Вибухи й пожежа у Борісоглєбську: дивіться відео (Увага! 18+ Присутня ненормативна лексика)

Й хоча росіяни традиційно стверджують про нібито "успішне відбиття атаки", однак супутниковий моніторинг зафіксував чотири осередки пожеж на території "Борісоглєбська".

Пожежа на аеродромі: дивіться відео

СБУ продовжує проводити активні заходи, щоб зменшити спроможність ворога тероризувати мирні українські міста винищувачами з КАБами. Демілітаризація російських військових аеродромів триватиме, бо ворог не повинен почуватися спокійно навіть на своїй території,

– додали джерела в СБУ.

До слова, уночі 3 жовтня вибухи лунали й у інших областях. Зокрема, гучно було на Бєлгородщині, де окупанти заявили про нібито "збиття" 73 безпілотників. Втім, реальні наслідки говорять за себе. Так, на Бєлгородщині спалахнули масштабні пожежі, а у мережі росіяни бідкаються, що дрони нібито відпрацювали по складу боєприпасів у Муромі.

Також дрони фіксували у Казані. Там навіть закрили аеропорт через атаку. Відомо, що затримували рейси на виліт та на приліт. Водночас на скільки їх затримали, невідомо. Згодом керівник ЦПД написав, що станом на 8:20 БпЛА долетіли до Казані.