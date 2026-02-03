Під ударом – 8 областей: Росія атакувала ТЕЦ і ТЕС, які працювали в режимі обігріву

Росія вкотре комбіновано атакувала Україну у ніч на 3 лютого, під ворожим ударом опинилися щонайменше 8 областей. Ціллю ворога, зокрема, були об'єкти енергетики, які забезпечували теплом цивільну інфраструктуру.

Про це повідомляє міністр енергетики України Денис Шмигаль. Він це назвав черговим російським злочином проти людяності.

Що відомо про російський удар?

Український міністр повідомив, що Росія завдала ударів по багатоповерхівках та теплоелектроцентралях, застосувавши кілька видів балістичного озброєння та крилатих ракет. Ці об'єкти забезпечували теплом кілька міст.

По ТЕЦ і ТЕС, які працювали виключно в режимі обігріву районів у Києві, Харкові та Дніпрі! Цілі – не військові. Винятково цивільні: сотні тисяч сімей, у тому числі діти, цілеспрямовано залишені без тепла в найсуворіші зимові морози, коли температура надворі -25 градусів,

– написав він.

За його словами, кожен росіянин, причетний до планування, підтримки та реалізації цих ударів, здійснених з метою масового знищення українців, має бути покараний. Він назвав це спробою зимового геноциду.

Зазначимо, що вранці ДТЕК також повідомляла про атаку на теплові електростанції компанії. Згідно з оприлюдненою раніше інформацією, внаслідок цього суттєво постраждало обладнання відповідних об'єктів.

У якому стані енергетика?