Під ударом – 8 областей: Росія атакувала ТЕЦ і ТЕС, які працювали в режимі обігріву
- Росія атакувала ТЕЦ і ТЕС, що забезпечували теплом цивільну інфраструктуру в Києві, Харкові та Дніпрі, залишивши сотні тисяч сімей без тепла.
- Міністр енергетики України Денис Шмигаль назвав подібні удари спробою зимового геноциду, підкресливши, що цілі були виключно цивільні.
Росія вкотре комбіновано атакувала Україну у ніч на 3 лютого, під ворожим ударом опинилися щонайменше 8 областей. Ціллю ворога, зокрема, були об'єкти енергетики, які забезпечували теплом цивільну інфраструктуру.
Про це повідомляє міністр енергетики України Денис Шмигаль. Він це назвав черговим російським злочином проти людяності.
Що відомо про російський удар?
Український міністр повідомив, що Росія завдала ударів по багатоповерхівках та теплоелектроцентралях, застосувавши кілька видів балістичного озброєння та крилатих ракет. Ці об'єкти забезпечували теплом кілька міст.
По ТЕЦ і ТЕС, які працювали виключно в режимі обігріву районів у Києві, Харкові та Дніпрі! Цілі – не військові. Винятково цивільні: сотні тисяч сімей, у тому числі діти, цілеспрямовано залишені без тепла в найсуворіші зимові морози, коли температура надворі -25 градусів,
– написав він.
За його словами, кожен росіянин, причетний до планування, підтримки та реалізації цих ударів, здійснених з метою масового знищення українців, має бути покараний. Він назвав це спробою зимового геноциду.
Зазначимо, що вранці ДТЕК також повідомляла про атаку на теплові електростанції компанії. Згідно з оприлюдненою раніше інформацією, внаслідок цього суттєво постраждало обладнання відповідних об'єктів.
У якому стані енергетика?
Директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин раніше пояснював у коментарі 24 Каналу, що українська енергетика постраждала від російських обстрілів, що ускладнюється низькими температурами.
Президент Володимир Зеленський повідомляв, що найскладніші наслідки нещодавньої аварії були зафіксовані у Києві та центральних регіонах України, зокрема у Вінницькій області, на Сумщині, у Чернігові та Харкові.
Пояснювали, що когенераційні установки не можуть швидко допомогти розв'язати енергетичну кризу через необхідність часу. Децентралізація енергетики могла покращити ситуацію, але її реалізація затримується.