Під Ялтою школярка пограбувала батьків, щоб купити хлопцю мотоцикл
Джерело:телеграм-канал MASH
Школярка з містечка Гаспра під Ялтою в окупованому Росією Криму поцупила у батьків 4000 доларів. Для цього 16-річна дівчина вигадала цілу історію з "шахрайством".
А гроші знадобилися, бо її друг мріяв про мотоцикл. А сама дівчина мріяла, щоб друг став її хлопцем.
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На що тільки не штовхає кохання: 16-річна дівчина пограбувала власних батьків заради хлопця
У селищі Гаспра під Ялтою в окупованому Росією Криму 16-річна школярка тихенько вкрала у батьків 4000 доларів. Вочевидь, вона здогадувалася, що крадіжку скоро помітять – і вигадала схему з "шахрайством", щоб обшахраювати рідних.
- Дівчина створила фейкову сторінку у соцмережі, і з неї сама собі писала, вимагаючи гроші.
- Коли мати помітила, що у родині зникли гроші, то донька показала їй оте листування.
- Мовляв, от, взяла гроші, бо не мала вибору.
Насправді ж гроші школярка віддала своєму другові, який мріяв про мотоцикл. Сама ж дівчина мріяла завоювати серце друга і зробити його своїм хлопцем.
Афера не витримала критики. Батьки швидко з'ясували причетність хлопця і пішли писати на нього заяву до правоохоронців. Перелякана донька у всьому зізналася, хлопець гроші повернув.
Тим часом:
- У Росії заявили, що Дніпро – "столиця телефонного шахрайства".
- А священник зі Львова розповів про нову аферу у вайбері.