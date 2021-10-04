Під Ялтою школярка пограбувала батьків, щоб купити хлопцю мотоцикл

Школярка з містечка Гаспра під Ялтою в окупованому Росією Криму поцупила у батьків 4000 доларів. Для цього 16-річна дівчина вигадала цілу історію з "шахрайством".

А гроші знадобилися, бо її друг мріяв про мотоцикл. А сама дівчина мріяла, щоб друг став її хлопцем.

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У селищі Гаспра під Ялтою в окупованому Росією Криму 16-річна школярка тихенько вкрала у батьків 4000 доларів. Вочевидь, вона здогадувалася, що крадіжку скоро помітять – і вигадала схему з "шахрайством", щоб обшахраювати рідних.

Дівчина створила фейкову сторінку у соцмережі, і з неї сама собі писала, вимагаючи гроші.

Коли мати помітила, що у родині зникли гроші, то донька показала їй оте листування.

Мовляв, от, взяла гроші, бо не мала вибору.

Насправді ж гроші школярка віддала своєму другові, який мріяв про мотоцикл. Сама ж дівчина мріяла завоювати серце друга і зробити його своїм хлопцем.

Афера не витримала критики. Батьки швидко з'ясували причетність хлопця і пішли писати на нього заяву до правоохоронців. Перелякана донька у всьому зізналася, хлопець гроші повернув.

Тим часом: