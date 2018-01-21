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ТЕРАКТ У ГОТЕЛІ КАБУЛА ВІЙНА НА ДОНБАСІ КІР

Українець загинув під час нападу на готель у Кабулі

13:27, сьогодні 1153 Читать новость на русском
Українець загинув під час нападу на готель у Кабулі
Українець загинув під час нападу на готель у Кабулі / Фото з соцмереж

Унаслідок нападу невідомих озброєних чоловіків на готель у столиці Афганістану Кабулі загинув громадянин України.

Ввечері, 20 січня кілька людей із вогнепальною зброєю та гранатами увірвалися в готель Intercontinental Hotel в Кабулі та відкрили вогонь по його гостях. Загинули шестеро людей, зокрема одна іноземка.

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Як повідомив начальник Управління консульського забезпечення МЗС Василь Кирилич у Twitter, серед жертв є українець.

"У Кабулі внаслідок нападу терористів на готель загинув громадянин України. Консул України вилітає до Кабула. Необхідні оперативні та скоординовані дії на місці трагедії", — написав Кирилич.

Теги: Новини України Афганістан Жертви МЗС України Теракт у готелі Кабула
Джерело: 24 Канал
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