Під Києвом горів автобус з пасажирами: фото

На під’їзді до Києва горів пасажирський автобус. Інцидент трапився 25 лютого біля 16:00. В автобусі у цей момент перебували пасажири.

На щастя, пожежу в автобусі вчасно помітили патрульні. Вони чергували на ділянці дороги Київ – Чоп, де сталася надзвичайна ситуація. Про це інформує пресслужба Патрульної поліції Києва.

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Інспектори Олександр Пашко та Олександр Мазур помітили полум’я та хмару диму у задній частині автобуса. Вони відразу кинулися на допомогу та евакуювали звідти усіх пасажирів,

– йдеться у повідомленні.

Полум’я за допомогою вогнегасників вдалося погасити за лічені хвилини. Зі слів водія, причиною займання стала електропроводка.



Під Києвом спалахнув автобус із пасажирами/ фото Патрульна поліція Києва

На щастя, в результаті інциденту ніхто не постраждав.

На місце подій викликали також рятувальників. Тим часом патрульні допомогли організувати рух для всіх, хто проїжджав цією ділянкою дороги.



Патрульні, які гасили автобус і евакуйовували людей/ фото Патрульна поліція Києва