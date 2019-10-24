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      Під Офісом Зеленського "Кім Чен Ин" агітував проти ринку землі: фото і відео

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      "Кім Чен Ин" прийшов під Офіс Зеленського
      "Кім Чен Ин" прийшов під Офіс Зеленського / 24 канал

      У Києві під будівлею Офісу Президента України зібралися активісти, які вимагали запуску ринку землі. Акція протесту відбувалася у жартівливих тонах, Володимира Зеленського порівнювали з лідером Північної Кореї, а у кінці на сцену вийшов і сам Кім Чен Ин. Точніше, його двійник.

      Після представлення "сонце комуністичного майбутнього", "великий вождь нації", "залізний і всепереможний полководець" вийшов до людей разом зі своїм перекладачем.

      До слова: Кім Чен Путін та Кім Чен Трамп на "горбатій горі": соцмережі яскраво потролили Кіма та його Коня

      Останній, перекладаючи слова двійника північнокорейського лідера, який намагався англійською читати з листочка, заявив, що той "приїхав підтримати українського імператора у боротьбі проти приватної власності і згубного впливу Заходу".

      Наші країни дуже схожі – у нас працьовиті народи, багато землі і ми всіх перемогли. На перший погляд здається, що громадяни країн, де відкритий ринок землі живуть краще. Але яку ціну вони за це платять? Старе м'ясо і запліснявілий сир коштують там надвеликі гроші,
      – вдало зауважив двійник Кім Чен Ина.

      Натомість у Північній Кореї їжі менше, але вона корисніша і здоровіша. Тому, підкреслив Ин, там немає жодного товстого. Після цих слів перекладач підозріло глянув на Кім Чен Ина, що викликало гучний сміх присутніх.

      Він також запропонував Володимиру Зеленському не думати про ринок землі, щоб "не розмінуватися на розбазарювання ресурсу". Натомість варто терміново заборонити приватну власність на будинки, квартири і автомобілі і націоналізувати всі підприємства. Північна Корея навіть готова запропонувати свою допомогу Україні.

      Протест під Офісом Президента: дивіться фото і відео

       

       

      blog_ava
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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Володимир Зеленський Офіс Президента Курйозні новини КНДР Ринок землі Кім Чен Ин
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