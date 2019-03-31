Під ЦВК зібралися кількасот невідомих молодиків: хто вони і які вимоги

Під будівлею ЦВК зібралися кількасот невідомих людей, які стверджують, що таким чином хочуть спостерігати за виборами.

Активісти стверджують, що представляють організацію "POTON" з міста Харкова. Про це повідомила кореспондентка 24 каналу.

Читайте також: Президентські вибори-2019: у ЦВК озвучили остаточну кількість іноземних спостерігачів

Хлопці стверджують, що приїхали аби слідкувати за громадським порядком.

Ми всеукраїнська громадська організація. Наші хлопці приїхали до столиці з Дніпра, Одеси, Харкова. Ми хочемо, щоб у нас був порядок у день виборів. Наприклад, сьогодні були випадки двох п'яних людей й ми звернулися одразу до поліції,

– пояснив активіст громадської організації "POTON" Микола Маслов.

Більшість з цих хлопців стверджують, що не представляють жодної організації і що прийшли послухати новини.

"Ми взагалі тут поруч живемо. Побачили, що хлопці зібралися й вирішили прийти подивитися, що тут відбувається," – розповів один з активістів Євген.



Активіст Євген

Ця організація "POTON" відома тим, що вона проводить рейди незаконного продажу алкоголю, тютюну та наркотиків. Кажуть, що будуть перебувати під будівлею ЦВК до закриття виборчих дільниць, але своїх подальших дій не розповідають.