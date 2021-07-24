Підготовка хокейного клубу "Донбас" до нового сезону опинилася під загрозою зриву

Історична подія для всього українського хокею – вперше клуб з України ХК "Донбас" візьме участь у найпрестижнішому турнірі Європи – Хокейній лізі чемпіонів. Матчі повинні стартувати вже восени. Проте ця масштабна для всієї спортивної України подія під загрозою зриву.

ХК "Донбас" – це флагман українського хокею, восьмикратний чемпіон України – єдиний клуб, який виграв престижний європейський трофей, Континентальний кубок Міжнародної федерації хокею. У 2014 команда переїхала до Дружківки, і постійно тренувалась на льодовій арені "Альтаір".

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Зупинка підготовки льодової арени

Спортсмени розпочали планову підготовку до нового сезону 2021 – 2022. Утім, нещодавно місцева влада зупинила процес запуску льодової арени. За домовленістю з адміністрацією заливку льоду мали розпочати з середини липня, щоб хокеїсти отримали можливість вже 1 серпня розпочати тренування. Раптова зупинка підготовки льодової арени за наказом чиновників дуже занепокоїла керівництво клубу

"Ми звернулися до керівництва міста за уточненнями щодо підготовки льодового покриття. Нам сказали, що 22 липня відбудеться сесія міськради, на якій планують виділити частину фінансування для запуску льодової арени. Якщо сесія не відбудеться, то "Альтаір" будуть змушені закрити. Але, на жаль, ще до початку сесії, 22 липня о 8 годині ранку, прийняли рішення зупинити холодильне обладнання", – сказав директор ХК "Донбас" Федір Ільєнко.

Хокеїсти розпочали підготовку до нового сезону: дивіться відео

За 7 років хокейний клуб "Донбас" став візитівкою Дружківки. Восьмикратний чемпіон України проводить матчі чемпіонатів України, турніри та масово-культурні заходи. Донеччани сприяють розвитку спорту в регіоні, вихованню молодого покоління спортсменів, популяризують здоровий спосіб життя.

Окрім того донецький клуб реалізує соціальні і благодійні проєкти. Хокейний клуб "Донбас" закликає спортивну громаду звернути увагу на дії чиновників Дружківки і не допустити зриву підготовки команди до нового сезону.