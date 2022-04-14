Підготовка – основа основ, – Залужний показав, як відпрацьовані навички рятують життя

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний наголосив, що ніколи не можна нехтувати підготовкою. Саме вона допоможе у найбільш критичні моменти бою.

Він опублікував у своєму фейсбуці розповідь українського військового із 72-ої окремої механізованої бригади на ім’я Андрій. Він воює ще з 2014 року, коли почалася війна проти Росії.

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Виводив людей під снайперським вогнем

Андрій згадує особливо непрості моменти з власної служби. Одного разу виводив військових, коли працювали снайпери. Йому вдалося виконати місію і навіть врятувати свою БМП.

Часто Андрій потрапляв в реально непрості умови, коли навколо стріляють мінометами, всюди чутно автоматні та кулеметні черги, але виконував бойове завдання. Він подякував своїм інструкторам, які навчили його і допомогли врятувати не одне життя.

Підготовка – це основа основ. У критичні моменти відпрацьовані до автоматизму навички рятують життя. Збройні Сили України довели свою готовність до відбиття повномасштабної агресії, – наголошує Валерій Залужний.

Цікава розповідь українського військового: дивіться відео

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