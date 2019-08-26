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      Підготовка дитини до школи у 2019 році: корисні лайфхаки, які допоможуть заощадити

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      До початку нового навчального року залишився менш як тиждень, тож батьки українських школярів вже активно штурмують магазини. Купують одяг на всі випадки життя, рюкзаки та зошити. Чи суттєво змінилися ціни на канцтовари та одяг для малечі у порівнянні з минулими роками та скільки коштує повна екіпіровка школяра у 2019 – читайте далі.

      У 2019 році майже півмільйона першачків підуть до школи. Але це не лише свято для малечі, але й великі витрати для батьків.

      Читайте також: Ґаджети для школи: скільки коштує зібрати школяра

      Як підготувати дитину до школи

      ► Спершу радимо вам скласти список усього необхідного. Робити це варто вдома, або в іншому місці зі спокійною атмосферою. Обов'язково врахуйте побажання своєї дитини щодо одягу та канцтоварів, це заощадить вам нерви та час під час покупок.

      ► У списку окресліть мінімально та максимально прийнятні ціни, за які ви можете купити шкільне приладдя. Для цього можна промоніторити вартість потрібних вам товарів в інтернет-магазинах.


      Необхідно скласти список покупок, аби нічого не забути, або ж навпаки – не накупити зайвого

      ► Оберіть найкомфортніший спосіб купівлі: інтернет, магазини, ринок або гуртові склади. Спочатку варто завітати у потенційне місце покупки без дитини. Так ви зможете спокійно проаналізувати співвідношення ціна-якість у різних магазинах та обрати найкращий варіант саме для вас.

      Що потрібно купити до школи

      ✓ Шкільна форма. Нагадаємо, що у більшості навчальних закладів однакову шкільну форму скасували, але проблем і витрат від цього менше не стало. Дитині для школи потрібно мати мінімум: офіційну сорочку, базові штани або спідницю, піджак чи жакет, джемпер чи гольф, зручні штани на кожен день, змінні футболки та кофти, спортивну форму і взуття. Звісно, цей список можна і варто доповнювати у залежності від потреб дитини та можливостей батьків.

      Про те, як правильно вибрати шкільну форму – читайте рекомендації від МОЗ у нашому матеріалі.


      У більшості навчальних закладів однакову шкільну форму скасували

      ✓ Канцтовари. Список усього найнеобхіднішого для першачків зазвичай видають вчителі у школі. Але ми наведемо стандартний набір першокласника:

      • Для письма: ручки кулькові, олівці кольорові, олівці графітні, ластик, підстругалка, лінійки, пенал;
      • Зошити по 10 штук в лінійку та клітинку, обкладинки для зошитів і підручників (набір), тека для зошитів;
      • Щоденник;
      • Для творчості: ножиці, альбом для малювання, пензлик, фарби, клей, кольоровий папір/картон, пластилін;

      До цього переліку можуть бути включені й інші приналежності, наприклад, каса букв і складів.


      Список усього найнеобхіднішого для першачків зазвичай видають вчителі у школі

      ✓ Наплічник. Ні в якому разі не можна економити на наплічнику для вашої дитини, адже погана якість може нашкодити здоров'ю малечі.

      – Обираючи рюкзак, зверніть увагу на його розмір. Ширина наплічника не повинна перевищувати розмір плечей школяра. Для безпеки й здоров'я дитини також не варто обирати рюкзак, який опускається нижче лінії талії. Не варто купувати ранець на виріст, адже у такому випадку відбувається зміщення центру ваги й таку сумку буде незручно носити.

      – Для першачків найкраще обирати жорсткий каркасний ранець, який має на спинці кілька подушечок: вони підкреслюють природні вигини хребта і підтримують правильну поставу. Рюкзак повинен мати різні кишеньки. Також у ньому повинен бути місткий основний відділ і відділ для зошитів.


      Для молодших дітей найкраще обирати жорсткий каркасний ранець

      ✓ Додаткове приладдя, ґаджети. Оскільки телефони у школі заборонені, а батьки піклуються про безпеку дітей, вони все частіше купують смарт-годинники. До слова, ланч-бокс та пляшечка для води – не менш важливі за щоденник чи ранець.

      Важливо! Батьки мають завчасно пояснити дитині, що пляшечка для пиття – це така ж інтимна річ як і зубна щітка. 

      Скільки це коштує та як заощадити

      ► Ручки, олівці, ластик, підстругалка, лінійки, пенал потягнуть на 180 гривень.

      ► Зошити по 10 штук в лінійку та клітинку, обкладинки для зошитів і підручників (набір), тека для зошитів – ще 180 гривень. До слова, дешевше купувати зошити набором по 10 чи 20 штук.

      ► Щоденник – від 30 до 50 гривень.

      ► Набір для творчості забере з гаманця 250 гривень.

      Всього: мінімум 660 гривень.

      За одяг та взяття також можна викласти не менше 5000 гривень. А разом з наплічником та додатковим приладдям підготовка до школи може коштувати майже 9000.

      Заощадливі батьки починають готуватися ще у січні, тож розподілені на 8 місяців витрати, не такі відчутні. Продавчиня канцтоварів Юлія радить, якщо є бажання заощадити, то краще на канцтоварах, ніж на одязі, взутті чи наплічнику. 

      Читайте також: Кожен четвертий вчитель країни стає жертвою булінгу: вражаюча статистика

      А на ринку та міських ярмарках цілком можна знайти одяг із натуральних тканин та шкіряне взуття. І це буде у півтора-два рази дешевше, ніж у магазинах. Вартість рюкзаків теж нижча, а от ціни на канцелярію відрізняються лише на 10-15%.

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      Автор: Альона Захарова, Леся Виговська
      Теги: Новини України Публікації Ґаджети Ціни Інтернет Гроші Діти і неповнолітні Освіта
      Джерело: 24 канал
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