Подготовка ребенка к школе в 2019 году: полезные лайфхаки, которые помогут сэкономить

До начала нового учебного года осталось меньше недели, поэтому родители украинских школьников уже активно штурмуют магазины. Покупают одежду на все случаи жизни, рюкзаки и тетради. Существенно ли изменились цены на канцтовары и одежду для малышей в сравнении с прошлыми годами и сколько стоит полная экипировка школьника в 2019 – читайте дальше.

В 2019 году почти полмиллиона первоклашек пойдут в школу. Но это не только праздник для малышей, но и большие расходы для родителей.

Читайте также: Гаджеты для школы: сколько стоит собрать школьника

Как подготовить ребенка к школе

► Сначала советуем вам составить список всего необходимого. Делать это стоит дома, или в другом месте со спокойной атмосферой. Обязательно учтите пожелания своего ребенка относительно одежды и канцтоваров, это сэкономит вам нервы и время во время покупок.

► В списке очертите минимально и максимально приемлемые цены, за которые вы можете купить школьные принадлежности. Для этого можно промониторить стоимость нужных вам товаров в интернет-магазинах.



Необходимо составить список покупок, чтобы ничего не забыть, или же наоборот – не накупить лишнего

► Выберите самый комфортный способ покупки: интернет, магазины, рынок или оптовые склады. Сначала стоит посетить потенциальное место покупки без ребенка. Так вы сможете спокойно проанализировать соотношение цена-качество в разных магазинах и выбрать лучший вариант именно для вас.

Что нужно купить в школу

✓ Школьная форма. Напомним, что в большинстве учебных заведений одинаковую школьную форму отменили, но проблем и расходов от этого меньше не стало. Ребенку для школы нужно иметь минимум: официальную рубашку, базовые брюки или юбку, пиджак или жакет, джемпер или гольф, удобные брюки на каждый день, сменные футболки и кофты, спортивную форму и обувь. Конечно, этот список можно и нужно дополнять в зависимости от потребностей ребенка и возможностей родителей.

О том, как правильно выбрать школьную форму – читайте рекомендации от Минздрава в нашем материале.



В большинстве учебных заведений одинаковую школьную форму отменили

✓ Канцтовары. Список всего необходимого для первоклашек обычно выдают учителя в школе. Но мы приведем стандартный набор первоклассника:

Для письма: ручки шариковые, карандаши цветные, карандаши графитные, ластик, подстругалка, линейки, пенал;

Тетради по 10 штук в линейку и клетку, обложки для тетрадей и учебников (набор), папка для тетрадей;

Дневник;

Для творчества: ножницы, альбом для рисования, кисточка, краски, клей, цветная бумага/картон, пластилин;

В этот перечень могут быть включены и другие принадлежности, например, касса букв и слогов.



Список всего необходимого для первоклашек обычно выдают учителя в школе

✓ Рюкзак. Ни в коем случае нельзя экономить на рюкзаке для вашего ребенка, так как плохое качество может навредить здоровью малышей.

– Выбирая рюкзак, обратите внимание на его размер. Ширина рюкзака не должна превышать размер плеч школьника. Для безопасности и здоровья ребенка также не стоит выбирать рюкзак, который опускается ниже линии талии. Не стоит покупать ранец на вырост, потому что в таком случае происходит смещение центра тяжести и такую сумку будет неудобно носить.

– Для первоклашек лучше выбирать жесткий каркасный ранец, который имеет на спинке несколько подушечек: они подчеркивают естественные изгибы позвоночника и поддерживают правильную осанку. Рюкзак должен иметь разные кармашки. Также в нем должен быть вместительный основной отдел и отдел для тетрадей.



Для младших детей лучше выбирать жесткий каркасный ранец

✓ Дополнительные принадлежности, гаджеты. Поскольку телефоны в школе запрещены, а родители заботятся о безопасности детей, они все чаще покупают смарт-часы. К слову, ланч-бокс и бутылочка для воды – не менее важны, чем дневник или ранец.

Важно! Родители должны заблаговременно объяснить ребенку, что бутылочка для питья – это такая же интимная вещь как и зубная щетка.

Сколько это стоит и как сэкономить

► Ручки, карандаши, ластик, подстругалка, линейки, пенал потянут на 180 гривен.

► Тетради по 10 штук в линейку и клетку, обложки для тетрадей и учебников (набор), папка для тетрадей – еще 180 гривен. К слову, дешевле покупать тетради набором по 10 или 20 штук.

► Дневник – от 30 до 50 гривен.

► Набор для творчества заберет из кошелька 250 гривен.

Всего: минимум 660 гривен.

За одежду и обувь также можно выложить не меньше 5000 гривен. А вместе с рюкзаком и дополнительным принадлежностями подготовка к школе может стоить почти 9000.

Экономные родители начинают готовиться еще в январе, поэтому распределенные на 8 месяцев затраты не такие ощутимые. Продавщица канцтоваров Юлия советует, если есть желание сэкономить, то лучше на канцтоварах, чем на одежде, обуви или рюкзаке.

Читайте также: Каждый четвертый учитель страны становится жертвой буллинга: впечатляющая статистика

А на рынке и городских ярмарках вполне можно найти одежду из натуральных тканей и кожаную обувь. И это будет в полтора-два раза дешевле, чем в магазинах. Стоимость рюкзаков тоже ниже, а вот цены на канцелярию отличаются лишь на 10-15%.