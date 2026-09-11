Підкинули наркотики екскомбату "Маґури": суд обрав запобіжний захід трьом військовим

У серпні військовослужбовець Олександр Ширшин заявив, що йому під час огляду автомобіля підкинули заборонені речовини. Правоохоронці викрили трьох підозрюваних.

Їм обрали запобіжні заходи. Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.

Що відомо про підозрюваних?

Печерський районний суд Києва обрав трьом військовослужбовцям запобіжні заходи у виді тримання під вартою. Одному з них призначили заставу 14,9 мільйона гривень, двом іншим – по 12,6 мільйона гривень для кожного.

Колишніх правоохоронців, які нині є військовими однієї з бригад Сил оборони, підозрюють у незаконному стеженні за екскомбатом 47 окремої механізованої бригади "Маґура", проникненні до його машини та підкиданні близько 30 пакетів із канабісом і PVP, з метою створити штучні докази. Їх затримали та вручили підозри за кількома статтями ККУ:

частина 1 статті 162 – незаконне проникнення до житла чи іншого володіння особи;

частина 2 статті 182 – незаконне збирання, зберігання та поширення конфіденційної інформації про особу, вчинене повторно;

частина 2 статті 307 – незаконне придбання, зберігання, перевезення та збут наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин за попередньою змовою групою осіб;

частина 2 статті 372 – підбурення до притягнення невинного до кримінальної відповідальності.

У четвер, 10 вересня, відбулось судове засідання щодо одного з підозрюваних. У разі внесення застави на підозрюваного поклали низку зобов'язань, зокрема прибувати за викликом слідчого, повідомити про зміну проживання, здати закордонний паспорт та не спілкуватися з потерпілим.

Що відомо про справу?

Екскомбат 47 ОМБр "Маґура" 28 серпня написав у власних соцмережах, що йому підкинули наркотики. Він заявив, що під час огляду машини було багато людей, яких він описав як осіб, нібито схожих на співробітників Служби безпеки України.

Олександр Ширшин стверджував, що правоохоронці нібито не могли пояснити, хто саме ці люди, які в цей момент передавали інформацію про нього. Під час огляду багажника поліцейські не виявили нічого забороненого, однак під час перевірки салону в підлокітнику заднього сидіння, яким, за словами військового, він не користується, знайшли пакет із речовиною, схожою на наркотичну, вагами та маленькими пакетиками.

Ширшин відмовився класти знайдене назад до машини та очікував на приїзд адвоката. Він заявляв, що правоохоронці могли діяти за попередньою "наводкою".

Військовий зазначив, що приводом могла бути його публічна критика штурмових підрозділів та конфлікт із командиром 225-го окремого штурмового полку Олегом Ширяєвим.