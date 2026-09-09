Як повідомив заступник голови Національної поліції України Максим Цуцкірідзе, підозрюваними виявилися колишні правоохоронці, які наразі проходять службу в одному з окремих штурмових полків.

Що відомо про випадок?

За даними слідства, фігуранти тривалий час незаконно стежили за екскомандиром батальйону однієї з окремих механізованих бригад ЗСУ та збирали про нього конфіденційну інформацію.

Зауважимо, що в офіційному повідомленні не вказується ім'я екскомбата, однак зважачи на подробиці справи, йдеться, вочевидь, про Олександра Ширшина. Саме він нещодавно заявляв, що йому "підкинули траву".

Зловмисники спланували провокацію, аби дискредитувати військового та притягнути його до кримінальної відповідальності за допомогою штучно створених доказів.

У ніч з 27 на 28 серпня 2026 року фігуранти проникли до автомобіля потерпілого, припаркованого біля його будинку, та сховали всередині розфасовані у зіп-пакети наркотичні засоби й психотропні речовини. Одразу після цього вони повідомили поліцію та Військову службу правопорядку про наявність заборонених речовин у транспортному засобі.

Стежили за маршрутом та передавали координати

Коли колишній комбат сів до автомобіля та вирушив у справах, фігуранти продовжили супроводжувати його й передавати правоохоронцям оперативну інформацію про пересування машини. У результаті транспортний засіб зупинили працівники поліції в Харкові та під час огляду виявили заздалегідь підкинуті речовини.

Для мене принципово важливо, щоб ніхто не мав жодних сумнівів: поліція не буде приховувати чи замовчувати незаконні дії будь-яких осіб, незалежно від їхнього статусу чи минулого,

– наголосив Максим Цуцкірідзе.

Наразі трьом військовослужбовцям повідомили про підозру за незаконне проникнення до житла, порушення недоторканності приватного життя, збут наркотиків та підбурення до притягнення завідомо невинного до відповідальності. Прокурори Офісу Генерального прокурора готують клопотання про обрання фігурантам запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Хто такий Ширшин та що було відомо про нього раніше?

Олександр Ширшин очолив батальйон 47-ї бригади у липні 2024 року. У травні 2025-го він подав рапорт на звільнення, звинувативши командування в необґрунтованих рішеннях, які, за його словами, призводили до провалів і втрат військових. Після його заяв Генштаб створив спеціальну комісію, яка мала перевірити озвучені обставини та оцінити доцільність рішень командування.

Уже в серпні 2026 року Ширшин повідомив, що суд скасував наказ про притягнення його до дисциплінарної відповідальності, визнавши його незаконним. Крім того, у рішенні зазначалося, що озвучені військовим публічно проблеми знайшли підтвердження під час перевірки.

Водночас висновки про нібито вчинений ним дисциплінарний проступок були зроблені без повного та належного встановлення всіх обставин.