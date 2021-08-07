Підкорити гори попри проблеми зі здоров'ям: ветерани АТО об'єдналися для благодійної мети

Ветерани АТО об'єдналися для благодійної мети. Вони допомагають підкорювати українські гори людям з обмеженими можливостями, роблять це за допомогою спеціального візка.

Відповідну місію Veterans Go виконує вже понад 2 роки. За цей час здійснили близько 15 сходжень, так реалізували мрії людей, які самотужки в гори не потрапили б.

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Джульєтка – спеціальний візок на одному колесі

Один із засновників громадської організації Veterans Go розповів, як керувати джульєткою – спеціальним візком на одному колесі, який допомагає піднімати в гори людей з інвалідністю. Цього разу в джульєтці – 31-річний Андрій Стадник, у якого діагностували ДЦП.

Чоловік з дитинства мріяв підкорити вершину. Щоб підкорити гору Піп Іван стартували зі села Шибене. На Піп Іван разом із Андрієм йшли приблизно 30 людей, як члени громадської організації Veterans Go, так і просто охочі.

Ветерани допомагають підкорити вершини: дивіться відео 24 каналу

До вершини – 10 кілометрів, тож без привалів ніяк. Щоб веселіше йшлося, в дорозі їх супроводжувала українська пісня. Неймовірні краєвиди та дружня атмосфера – так промайнуло понад 3 години підйому. І раптом – омріяна вершина вже перед очима.

Ветерани об'єдналися задля допомоги іншим

У відповідь на запитання про те, що сказати тим, на кого тисне соціум і доводиться сидіти вдома, Андрій Стадник зазначив – ніколи нічого не треба боятися.



На вершину піднімались понад 3 години / Фото 24 каналу

Зазвичай ми піднімаємо (на вершини гір – 24 канал) ветеранів, але також ми хочемо комунікувати з усіма, й піднімаємо усіх бажаючих,

– розповіла Юлія Філіпович, співзасновниця ГО Veterans Go.

Вона додала, що в цілому відповідні походи вважають інклюзивними. Водночас інклюзія – це залучення різних категорій людей, це не тільки про осіб з інвалідністю, сказала Філіпович.

"Ми ветерани, ми комунікуємо, співпрацюємо. Ми допомагаємо людям з інвалідністю, люди з інвалідністю допомагають нам" – зазначила співзасновниця Veterans Go.



Походи вважають інклюзивними / Фото 24 каналу

Ветерани об'єднуються задля допомоги іншим і це об'єднання – це те саме братерство, яке було у них на війні.