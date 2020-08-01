Четверо підлітків побили 12-річну дівчинку та зняли усе на телефон. Відео, як знущаються над неповнолітньою виклав місцевий житель.

Відповідні докази на своїй сторінці у фейсбук розмістив Сергій Волошин.

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Матір постраждалої дівчинки звернулася до місцевого Виноградівського відділку поліції із заявою про побиття. Там відкрили досудове розслідування.

Автор публікації додає, що після поданої заяви потерпілу дівчину продовжують переслідувати, проте поліція на це не реагує.

Особи кривдників вже встановлені. Це дві 14-річні дівчини та два 15-річні хлопці. Причини вчинку підлітків поки невідомо.

Дивіться відео, яке зняли підлітки:

Дивіться відео, яке опублікували в соціальній мережі фейсбук: