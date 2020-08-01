На Закарпатье четверо подростков избили 12-летнюю девочку и сняли все на телефон. Видео, как издеваются над несовершеннолетней выложил местный житель.

Соответствующие доказательства на своей странице в фейсбук разместил Сергей Волошин.

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Мать пострадавшей девочки обратилась в местное Виноградовское отделение полиции с заявлением об избиении. Там открыли досудебное расследование.

Автор публикации добавляет, что после поданного заявления потерпевшую девушку продолжают преследовать, однако полиция на это не реагирует.

Лица обидчиков уже установлены. Это две 14-летние девушки и два 15-летних парня. Причины поступка подростков пока неизвестны.

Смотрите видео, которое сняли подростки:

Смотрите видео, которое опубликовали в социальной сети фейсбук: