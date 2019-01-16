Підлітків, які жорстоко побили чоловіка у Києві, змусили вибачитися: відео

Двох підлітків, які ввечері 15 січня у Києві групою разом з іншими неповнолітніми жорстоко побили чоловіка біля станції метро "Палац Спорту", "змусили" вибачитися за свої дії.

Відповідне відео було оприлюднено на сторінці "Київ оперативний" у Facebook.

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Поки одні там когось "шукають" і "встановлюють", хлопці з однієї організації самостійно знайшли "дітей", які вибачилися за свій вчинок і передали спортивний привіт всім читачам,

– йдеться в підписі до відео.

Як видно на записі, двоє підлітків лежачи на снігу вибачаються за те, що напали на чоловіка натовпом і жорстоко побили його. Також юнаки додають, що не є учасниками ніяких праворадикальних організацій.

Водночас, на відео помітно, що за спинами підлітків стоять невідомі особи, облич яких не видно. Вони змусили школярів пообіцяти, що ті не будуть більше ні на кого нападати.

Обережно, на відео присутня нецензурна лексика!

Нагадаємо, раніше 24 канал повідомляв, що у вівторок ввечері, 15 січня, у Києві посеред вулиці біля торгово-розважального центру "Гулівер" група підлітків жорстоко побили чоловіка. Інцидент стався біля входу на станцію метро "Палац спорту".



У Києві підлітки жорстоко побили чоловіка: дивіться відео 18+

Згодом у поліції повідомили, що затримали підлітків до з'ясування всіх обставин справи. Слідчі київської поліції такі дії кваліфікують як хуліганство. Наразі вони встановлюють особу потерпілого чоловіка, адже офіційних заяв щодо побиття від нього не надходило.



Якщо вину неповнолітніх у побитті буде доведено, то на них чекає покарання у вигляді штрафу від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешту на шість місяців чи обмеження волі до п'яти років. Але ті самі дії, вчинені групою осіб – караються обмеженням волі на строк до п'яти років.