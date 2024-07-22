Зніс голову Сталіна кувалдою: у Підмосков'ї невідомий влаштував декомунізацію

У Звенигороді, що у Підмосков'ї, росіян обезголовив кувалдою пам'ятник Сталіну. Також дісталося й кам'яному бюсту Леніна.

Виявилося, що обидва пам'ятники встановлені в російському місті незаконно – як громадська ініціатива. Монумент Сталіну вже неодноразово ставав об'єктом критики жителів міста.

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Декомунізація в Звенигороді

Як повідомляють російські ЗМІ, пам'ятник Сталіну встановили за приватні кошти групи "Пам'ятаємо своїх героїв" влітку 2023 року. Розміщений він символічно на Радянській вулиці. Офіційно влада установку не погоджувала, але й зносити монумент не стала — його пообіцяли перенести в майбутню "Алею слави".

Як виглядає пам'ятник Сталіну після удару кувалдою / фото росЗМі

Ще з перших днів пам'ятник викликав неоднозначну реакцію місцевих жителів, багато з яких засудили таку ініціативу. Зокрема, декілька громадських організацій й зовсім вимагали прибрати пам'ятник. А у березні 2024 року – у річницю смерті Сталіна, бюст зіпсували фарбою, виправивши прізвище диктатора на "Сралін".

І ось 21 липня невідомий чоловік у картатій сорочці за допомогою кувалди зніс голову Сталіна, а також сильно пошкодив пам'ятник Леніну.

Пам'ятник Леніну у Звенигороді / фото росЗМІ