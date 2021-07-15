Підняли автобус, щоб визволити мотоцикліста: біля Львова трапилась нищівна ДТП – фото

У Винниках, неподалік Львова, 13 липня мотоцикліст потрапив під колеса маршрутки. Очевидці аварії були змушені підняти автобус, щоб вивільнити чоловіка.

ДТП трапилась у центрі міста, на розі вулиць Галицької та Франка. Обставини аварії встановлюють правоохоронці.

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Мотоцикліст потрапив під колеса маршрутки

Приблизно о 13:10 у центрі Винник трапилась ДТП.

На перетині вулиць Галицької та Франка мотоцикліст зіштовхнувся з автобусом №110 сполученням Львів – Чишки.

Очевидці аварії розповіли, що автобус виїжджав з вулиці Франка. Водій вирішив зупинитись, щоб узяти чергових пасажирів.

У цей момент на великій швидкості Галицькою їхав мотоцикліст.

Він потрапив під колеса автобуса, тож перехожі мусили підняти його, щоб вивільнити чоловіка.

На щастя, він вижив, однак дуже травмувався.

На місце ДТП негайно викликали правоохоронців та медиків.

Мотоцикліста госпіталізували. Внаслідок аварії у нього трапився перелом руки.



Мотоцикліст зіткнувся з маршруткою / Фото "Винниківський вісник"

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Мотоцикліст рухався на великій швидкості

Жінка, яка на власні очі побачила аварію, розповіла, що чоловік рухався на шалений швидкості. Його мотоцикл страшенно гудів, привертаючи увагу перехожих. Коли автобус з'явився на Галицькій, то мотоцикліст просто не зміг загальмувати. Перед зіткненням його транспортний засіб піднявся на заднє колесо.

Чоловік вдарився об задню частину маршрутки та міцно застряг між асфальтом і колесом автобуса. Усі перехожі одразу ж кинулися на порятунок мотоцикліста. На щастя, поруч із місцем ДТП розташована приватна стоматологічна поліклініка. Саме її працівники першими надали необхідну медичну допомогу постраждалому.



Чоловік потрапив під колеса автобуса / Фото "Винниківський вісник"

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Витягати чоловіка з-під маршрутки було надзвичайно важко

Пасажир маршрутки Львів – Чишки зазначив, що під час зіткнення відчув неймовірний удар. Автобус одразу ж зупинився, і всі пасажири вийшли із салону.

Мотоцикл лежав на дорозі, а мотоцикліста не було. Хтось заглянув під автобус і перелякався. Молодий чоловік – мотоцикліст – лежав під заднім мостом автобуса. Одне з коліс автобуса притисло йому ногу. Але він дихав і дивився на людей,

– зазначив чоловік.

Спочатку водій автобуса намагався просто від'їхати. Однак задній міст маршрутки тягнув і постраждалого. Тоді водії інших автівок принесли домкрати. Проте вони не мали необхідної сили, щоб підняти важкий транспортний засіб.

"Згодом усі люди, які опинилися на місці ДТП, взялися руками за автобус і спробували його підняти. Це нам пощастило зробити, але колесо на ресорах не зрушилося. Довелося одним людям підіймати руками задню частину автобуса, а іншим також руками – заднє колесо", – додав пасажир.

Поступово, підкладаючи камені під колесо, небайдужим врешті вдалося звільнити ногу мотоцикліста. Після цього його передали в руки медиків.



Чоловіка намагались врятувати перехожі / Фото "Винниківський вісник"



Небайдужі підняли маршрутку, щоб вивільнити чоловіка / Фото "Винниківський вісник"