Заволодів понад 1,3 мільйона гривень: Назарію Гусакову повідомили про підозру

Поліція повідомила львів’янину з діагнозом спінальна м’язова атрофія про підозру у шахрайстві. Він зібрав понад 1,3 мільйонів гривень під приводом благодійної допомоги на лікування препаратом, який уже отримував безкоштовно.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Нацполіцію та Офіс Генпрокурора. Назарію Гусакову про підозру у справі про шахрайство на благодійних зборах.

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Користувався довірою українців

За даними слідства, він, маючи офіційне безоплатне забезпечення препаратом для лікування спінальної м’язової атрофії в межах міської програми, продовжував збір коштів нібито на придбання цього ж препарату. Для цього використовував підтримку публічних осіб та розміщував заклики у соцмережах.

У результаті таких дій у 2023 – 2024 роках він заволодів коштами громадян на суму понад 1,3 мільйона гривень. Підозру оголосили заочно, адже фігурант перебуває за межами України. Досудове розслідування триває.

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генпрокурора розслідувано обставини шахрайства зі збором коштів на лікування, організованого 31-річним львів’янином зі СМА. Його благодійна кампанія супроводжувалась інформаційною підтримкою через соцмережі, Telegram-канали, онлайн-платформи (PayPal, BuyMeACoffee) та за участю публічних осіб і інфлюенсерів.

За даними Львівської міської ради, лікування він отримував безкоштовно. Докази свідчать, що зібрані кошти, понад 1,3 мільйона гривень, здебільшого були витрачені на особисті потреби, азартні ігри та криптоінвестиції.

Чоловіку повідомлено підозру за заволодіння коштами шляхом шахрайства в особливо великих розмірах. У червні 2025 року він виїхав за кордон.

У межах розслідування допитано понад 400 свідків, встановлено тисячі транзакцій на суму понад 100 мільйона гривень, здійснених нібито як благодійні пожертви. Понад 1 200 осіб перерахували більше 10 тисяч гривень.