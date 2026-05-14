Один момент грає на користь України, – дипломат відповів, чи вплине підозра Єрмаку на рух до ЄС

Існують побоювання, що ситуація з колишнім главою Офісу Президента Андрієм Єрмаком вплине на євроінтеграцію України. І міжнародні партнери вже продемонстрували своє ставлення до цього процесу.

Історик, політик та дипломат Роман Безсмертний розповів 24 Каналу, що європейські партнери ретельно стежать за справою щодо Андрія Єрмака. І вже навіть є перші важливі реакції.

Чи вплине справа проти Єрмака на євроінтеграцію України?

За словами Безсмертного, в Європі достатньо спокійно реагують на цю ситуацію. Українські антикорупційні органи розкрили певні дії з ознаками злочину. Процес пішов вперед.

Це насправді дуже добре. Ми бачимо, що Україна рухається шляхом реформ правової системи, яка починає працювати в питаннях розслідування, боротьби та протидії корупції. Цей момент грає на користь України. Якби все було так, як кілька років тому, коли інформація про корупційні дії приходила з-за кордону, тоді був би повний провал,

– зазначив Безсмертний.

В цьому контексті щось схоже відбувалося в Румунії. У 2000-х роках там з'явилися свої антикорупційні органи, які очолила порівняно молода Лаура Кевеші. До 2010 року вона фактично розгромила тамтешніх олігархів, а зараз очолює Генпрокуратуру ЄС.

Саме тому цілком добре, що європейські партнери вже бачать результати дій і НАБУ, і САП. Зараз важливо пам'ятати, що наразі йдуть розслідування. Злочинцем можна буде назвати особу лише тоді, коли буде рішення суду.

Коли ми говоримо про Єрмака, то треба говорити про дії з ознаками корупції. Їх потрібно обґрунтувати, довести, а суд має ухвалити відповідне рішення. Тоді поставимо крапку,

– зауважив Безсмертний.

Зверніть увагу! У Єврокомісії вже прокоментували оголошення підозри колишньому керівнику ОП Андрію Єрмаку. Речник Гійом Мерсьє зауважив, що такі розслідування свідчать, що антикорупційні органи в Україні функціонують та виконують свої повноваження.

Які ще є питання до Єрмака?

Як наголосив Безсмертний, вже давним-давно було зрозуміло, що Єрмак перевищував свої повноваження. Адже не може особа, яка є керівником Офісу Президента, займатися зовнішньою політикою та вести переговори.

Коли пан Єрмак вів переговори, а поруч сидів міністр, до компетенції якого входили повноваження, то це було очевидним їх перевищенням. Не може людина, яка завідує господарством, займатися політичною діяльністю. Він не політик. Він займається обслуговуванням першої особи держави,

– наголосив Безсмертний.

За що Єрмак отримав підозру?

Ввечері 11 травня детективи НАБУ та САП проводили слідчі дії щодо Андрія Єрмака. Відомо, що колишньому керівнику ОП вручили підозру у справі щодо легалізації майна на приблизно 460 мільйонів гривень. Підозру отримали ще кілька осіб, серед яких одіозний Тимур Міндіч та ексміністр Олексій Чернишов.

Слідство вважає, що фігуранти справи відмили кошти, зокрема, шляхом будівництва котеджного містечка в Козині Київської області. У справі фігурує кооператив під назвою "Династія".

Відомо, що після того, як наприкінці листопада Єрмак покинув Офіс Президента, він відновив адвокатську діяльність. Голова Антикорупційного центру "Межа" Мартина Богуславець вважає, що у такий спосіб він хоче захистити себе від слідчих дій, що йому не допоможе.

При цьому адвокат Єрмака Ігор Фомін відкидає звинувачення та наголошує, що Єрмак не причетний до легалізації коштів на котеджному містечку "Династія" під Києвом.