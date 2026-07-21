Розкрадання понад 150 мільйонів гривень Нацгвардії: підозри отримали вісім учасників схеми

Антикорупційні органи викрили організовану групу, яку підозрюють у заволодінні понад 150 мільйонами гривень Національної гвардії України. До неї причетні, зокрема, кілька посадовців НГУ.

Про це 21 липня повідомили НАБУ та САП.

Яку деталі схеми?

Слідство встановило, що у 2024 році Нацгвардії був потрібен склад для зберігання продовольства. Замість того щоб придбати його безпосередньо у власників, посадовці НГУ домовилися з підприємцями. Останні купили приміщення через підконтрольну компанію, а потім перепродали його НГУ зі штучною переплатою на понад 143 мільйони гривень.

Для надання оборудці видимості законності спільники залучили оцінювачів, які за "винагороду" підробили звіт про оцінку майна. Отримані кошти вивели через компанії з ознаками фіктивності та розподілили між учасниками схеми,

– пояснили в НАБУ.

Крім цього, слідство також вважає, що ті ж підприємці у змові з військовими незаконно заволоділи ще понад 7 мільйонами гривень. Відбулось це під час закупівель сонячних електростанцій та шин для військових частин.

Встановлено, що за привласнені кошти, нацгвардійці придбали автомобілі Mercedes-Benz AMG GLE, Toyota Land Cruiser 300 та Audi Q8. Також купили земельні ділянки під Києвом, дворівневу квартиру площею понад 130 квадратних метрів у столиці та апартаменти у Буковелі вартістю понад 300 тисяч доларів.

Кому вручили підозри та що загрожує фігурантам?

Антикорупційні органи повідомили про підозру:

Заступнику директора департаменту логістики Головного управління НГУ,

начальнику Центральної бази виробничо-технологічної комплектації та його заступник,

двом власникам приватних компаній,

директору підконтрольної підприємцям фірм,

двом оцінювачам.

Їх підозрюють у привласненні, розтраті або заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

На куплене майно та вилучені у підприємців 340 тисяч доларів США та 99,7 тисячі євро накладено арешт. Посадовців Нацгвардії відсторонили від посад після проведення перших обшуків у травні 2025 року. Наразі слідство триває.

Вручення підозр фігурантам / Фото НАБУ та САП

Раніше про підозру повідомляли колишньому виконавчому директору з фізичного захисту та безпеки Енергоатома у справі "Мідас". Слідчі встановили, що він легалізував понад 30 мільйонів гривень.