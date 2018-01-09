Підозрюваний у вбивстві Ноздровської розповів деталі злочину

Ймовірний підозрюваний у справі про вбивство право захисниці Ірини Ноздровської Юрій Россошанський розповів що призвело до скоєного злочину.

Як повідомляють джерела INSIDER, деталі вбивства були встановлені у ході проведення слідчого експерименту та допиту підозрюваного.

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За словами співрозмовника, Россошанський розповів, що діяв самотужки та повідомив, що вбив Ноздровську внаслідок сварки з нею на зупинці громадського транспорту у селі Демидів.

"Під час допиту він сказав що на зупинці відбулась сварка, після чого він достав ніж, та завдав потерпілій ударів у шию. Після скоєння злочину він відтягнув її до річки, одежу на якій залишились каплі крові, спалив у себе вдома у пічці", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 8 січня правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві юриста Ірини Ноздровської. Однак у поліції поки не називають імені затриманого. При цьому за даними джерел підозрюваним у вбивстві Ірини Ноздровської є Юрій Россошанський – батько Дмитра Россошанського, який на смерть збив на автомобілі сестру Ірини Світлану Сапатінську.



Тіло Ірини Ноздровської знайшли на Київщині 1 січня 2018 року. Зникла ж правозахисниця 29 грудня. Якраз після того, як відбувся суд у справі загибелі її сестри. Саме Ноздровська домоглася, аби Дмитра Россошанського посадили на сім років. Поховають Ірину Ноздровську у її рідному селі Демидів, що під Києвом, 9 січня.