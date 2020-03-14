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      Підозрюваного у вбивстві Гандзюк Левіна екстрадують до України 16 березня, – ЗМІ

      - Читать новость на русском
      Левіна екстрадують до України 16 березня / www.5.ua

      Олексія Левіна (Москаленка), якого підозрюють в організації нападу на активістку Катерину Гандзюк, повернуть до України вже 16 березня. Раніше повідомляли, що сам процес екстрадиції може тривати кілька тижнів.

      Протягом 48 годин від того, як Левіна доставлять в Україну, суд має обрати йому запобіжний захід, пише "Громадське" з посиланням на джерела в Офісі генпрокурора.

      Зверніть увагу Убивство Катерини Гандзюк: все, що потрібно знати про справу на сьогодні

      Зазначимо, що 11 березня Апеляційний суд у болгарському місті Бургас залишив у силі рішення суду першої інстанції, який дозволив екстрадувати Левіна в Україну. Сам підозрюваний заявив, що буде звертатися до ЄСПЛ з позовом проти Болгарії. 

      Левін стверджує, що не має жодного стосунку до злочину проти Катерини Гандзюк і буде доводити це в українському суді. Також розповів про зв'язки з іншими фігурантами справи. За словами підозрюваного, він має багато заяв для суду.

      Що відомо про роль Левіна у справі Гандзюк

      • Левін працював помічником депутата облради Миколи Ставицького, а також радником голови облради Владислава Мангера. На Херсонщини був кримінальним авторитетом. Виїхав з України невдовзі після нападу на Гандзюк у 2018. Тож Левіна оголосили в міжнародний розшук.
      • Журналістам вдалося отримати відео, на якому Левін розповідав, що нібито заступник голови Херсонської ОДА Рищук просив його "якось покарати Катерину Гандзюк". Левін наполягає, що не причетний до вбивства Гандзюк, але не заперечує зустрічей з іншими фігурантами справи Ігорем Павловським і Сергієм Торбіним

      Що відомо про вбивство Катерини Гандзюк?31 липня 2018 року невідомі напали на громадську активістку та радницю мера Херсона Катерину Гандзюк. Її облили сірчаною кислотою. Жінка зазнала 30% опіків тіла і потрапила до лікарні. Медики кілька місяців рятували Гандзюк, провели низку операцій, проте 4 листопада 2018 року активістка померла в лікарні.

      Дивіться відео: все, що відомо про напад на Катерину Гандзюк

       

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      Автор: Альона Захарова
      Теги: Новини України Кримінальні новини Рішення суду Болгарія Справа Катерини Гандзюк Активісти Вбивство
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