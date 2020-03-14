Подозреваемого в убийстве Гандзюк Левина экстрадируют в Украину 16 марта, – СМИ

Алексея Левина (Москаленко), которого подозревают в организации нападения на активистку Екатерину Гандзюк, вернут в Украину уже 16 марта. Ранее сообщалось, что сам процесс экстрадиции может длиться несколько недель.

В течение 48 часов после того, как Левина доставят в Украину, суд должен избрать ему меру пресечения, пишет "Громадське" со ссылкой на источники в Офисе генпрокурора.

Обратите внимание Убийство Екатерины Гандзюк: все, что нужно знать о деле на сегодня

Отметим, что 11 марта Апелляционный суд в болгарском городе Бургас оставил в силе решение суда первой инстанции, которое разрешило экстрадировать Левина в Украину. Сам подозреваемый заявил, что будет обращаться в ЕСПЧ с иском против Болгарии.

Левин утверждает, что не имеет никакого отношения к преступлению против Екатерины Гандзюк и будет доказывать это в украинском суде. Также рассказал о связях с другими фигурантами дела. По словам подозреваемого, у него много заявлений для суда.

Что известно о роли Левина в деле Гандзюк

Левин работал помощником депутата облсовета Николая Ставицкого, а также советником председателя облсовета Владислава Мангера. На Херсонщине был криминальным авторитетом. Уехал из Украины вскоре после нападения на Гандзюк в 2018. Поэтому Левина объявили в международный розыск.

Журналистам удалось получить видео, на котором Левин рассказывал, что якобы заместитель председателя Херсонской ОГА Рищук просил его "как-то наказать Екатерину Гандзюк". Левин настаивает, что не причастен к убийству Гандзюк, но не отрицает встреч с другими фигурантами дела Игорем Павловским и Сергеем Торбиным

Что известно об убийстве Екатерины Гандзюк?

31 июля 2018 года неизвестные напали на общественную активистку и советника мэра Херсона Екатерину Гандзюк. Ее облили серной кислотой. Женщина получила 30% ожогов тела и попала в больницу. Медики несколько месяцев спасали Гандзюк, провели ряд операций, однако 4 ноября 2018 года активистка скончалась в больнице.

Смотрите видео: все, что известно о нападении на Екатерину Гандзюк