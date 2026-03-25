У Чехії затримали "пропалестинських активістів", які підпалили цех виробника зброї для України

У Чехії правоохоронці затримали осіб, яких підозрюють підпалі виробничих приміщень, пов’язаних із українською компанією Archer та чеським оборонним холдингом LPP Holding. Вони мотивували свої дії протестом проти операцій Ізраїлю проти Палестини.

Про це повідомляє місцеве видання Novinky.

Що відомо про паліїв українського виробництва зброї?

Загалом затримано трьох людей. Двох – молодих чоловіка та жінку – вже доставили до суду. Ще одного підозрюваного затримали на території Словаччини, і наразі Чехія домагається його екстрадиції. Слідчі також перевіряють можливу причетність інших осіб.

Серед фігурантів громадяни Чехії та США. У разі доведення вини їм загрожує до 20 років ув’язнення за терористичну діяльність. Усі затримані провину заперечують і відмовляються давати свідчення. Водночас слідство наполягає на триманні їх під вартою.

Пожежа на підприємстві в Пардубіце знищила виробничий цех і серйозно пошкодила адміністративну будівлю. У холдингу оцінюють збитки у сотні мільйонів крон і не виключають, що обидва об’єкти доведеться взагалі знести.

Довідка: Компанія Archer перенесла виробництво до Чехії після початку повномасштабної війни у 2022 році, створивши спільне підприємство Archer–LPP у складі LPP Holding.

У компанії припускають, що до атаки може бути причетна Росія.

Чеські спецслужби розглядають версію так званої операції "під чужим прапором", коли радикальне угруповання могло діяти як прикриття для дій іноземних спецслужб.

Відповідальність за підпал заявило пропалестинське угруповання Earthquake Faction. Там стверджують, що ціллю була інфраструктура, пов’язана з виробництвом зброї для Ізраїлю.

За даними Reuters, раніше LPP Holding заявляв про намір співпрацювати з ізраїльською компанією Elbit Systems у сфері розробки дронів, однак проєкт так і не був реалізований, жодного дрона виготовлено не було.

Нагадаємо, у червні 2025 року в Бельгії група з близько 150 активістів Stop arming Israel у масках увірвалася на територію оборонного підприємства OIP у Турне та пошкодила техніку, яку готували до відправки в Україну.

Що відомо про підозрюваних?

Одного з підозрюваних уже ідентифікували – це Юсеф Мотус, уродженець Єгипту з громадянством Чехії. На своїх сторінках у тематичних форумах він часто критикує Ізраїль і західний світ, звинувачуючи їх у колоніалізмі. Також відомо, що він сповідує іслам і водночас є ЛГБТ-активістом.

Затримана жінка, ім’я якої поки не розкривають, брала участь у пропалестинських, феміністичних і ЛГБТ-акціях у Чехії. Зокрема, у 2023 році вона долучалася до акції біля меморіалу жертв Оксамитової революції.



Затримана жінка та Юсеф Мотус / Фото з відкритих джерел

