Підпал оборонного заводу в Чехії: поліція затримала ще одного підозрюваного

Поліція затримала четвертого підозрюваного у справі про підпал заводу компанії LPP Holding, на якому виробляли зброю. Криміналісти з NCTEKK зазначили, що затриманий вже перебуває під вартою.

Затриманим виявився громадянин Чехії, а інших можливих причетних досі розшукують. Про це повідомила поліція Чехії.

Що відомо про ще одного затриманого?

Правоохоронці 28 березня повідомили про затримання четвертого підозрюваного у підпалі заводу. Підприємство виготовляло тепловізори, які згодом відправляли для ЗСУ.

Як зазначили у поліції, затриманим виявився громадянин Чехії.

Криміналісти з NCTEKK затримали, а згодом суд відправив під варту четверту особу, яка є ще одним підозрюваним в участі у терористичному нападі на завод в Падрубіце. Йдеться про особу з чеським громадянством,

– зазначили в поліції.

Раніше правоохоронці заявляли, що одного підозрюваного затримали у Словаччині. Поліція продовжує пошуки причетних до підпалу.

Нагадаємо, що 20 березня у місті Пардубіце сталася пожежа на оборонному заводі, що, ймовірно, є результатом теракту або саботажу. Відповідальність за підпал взяла на себе група The Earthquake Faction, яка заявила, що це протест проти участі заводу в ізраїльських військових діях.

