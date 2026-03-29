Підпал оборонного заводу в Чехії: поліція затримала ще одного підозрюваного
Поліція затримала четвертого підозрюваного у справі про підпал заводу компанії LPP Holding, на якому виробляли зброю. Криміналісти з NCTEKK зазначили, що затриманий вже перебуває під вартою.
Затриманим виявився громадянин Чехії, а інших можливих причетних досі розшукують. Про це повідомила поліція Чехії.
Що відомо про ще одного затриманого?
Правоохоронці 28 березня повідомили про затримання четвертого підозрюваного у підпалі заводу. Підприємство виготовляло тепловізори, які згодом відправляли для ЗСУ.
Як зазначили у поліції, затриманим виявився громадянин Чехії.
Криміналісти з NCTEKK затримали, а згодом суд відправив під варту четверту особу, яка є ще одним підозрюваним в участі у терористичному нападі на завод в Падрубіце. Йдеться про особу з чеським громадянством,
– зазначили в поліції.
Раніше правоохоронці заявляли, що одного підозрюваного затримали у Словаччині. Поліція продовжує пошуки причетних до підпалу.
Нагадаємо, що 20 березня у місті Пардубіце сталася пожежа на оборонному заводі, що, ймовірно, є результатом теракту або саботажу. Відповідальність за підпал взяла на себе група The Earthquake Faction, яка заявила, що це протест проти участі заводу в ізраїльських військових діях.
Що ще відомо про підпал чеського заводу?
У Чехії затримали трьох осіб за підозрою в підпалі виробничих приміщень, пов'язаних з українською компанією Archer, мотивуючи дії протестом проти "агресії Ізраїлю".
Внаслідок теракту було пошкоджено потужності компанії Archer-LPP, що виробляє тепловізори для ЗСУ, а також системи спостереження для використання українськими військовими.
Правоохоронці, ймовірно, розслідують причетність Росії до пожежі. Reuters передає, що компанія і поліція розглядають потенційну причетність Кремля.