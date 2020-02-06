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      Підпал авто журналістки "Радіо Свобода" у Львові: поліція затримала підозрюваних

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      Затримали чоловіка, що підпалив авто журналістки

      На Львівщині затримали підозрюваних у підпалі автівки журналістки "Радіо Свобода". Підпалювачем виявився 19-річний студент. Правоохоронці затримали його в Одесі.

      Про те, що поліції вдалося затримати підозрюваного, повідомив у твіттері міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

      Читайте також: СБУ проти 1+1: Куксін і Дубінський прокоментували обшуки на каналі

      Поліція Львівщини затримала підозрюваних у підпалі авто журналістки "Радіо Свобода" Галини Терещук. Проведено обшуки. Доказової бази вистачає,
      – написав Аваков.

      За його словами, автівку підпалив студент, громадянин Молдови. Наразі невідомо, хто спонукав його це зробити.

      Інформацію про затримання підтвердила у фейсбуці прокурорка Львівської області Ірина Діденко.

      Вдалося встановити місце перебування 19-річного уродженця Хмельницької області. Він у ніч вчинення злочину кілька разів перевдягався, аби не потрапити у поле зору правоохоронців,
      – зазначила Діденко.

      Чоловіка затримали в Одесі, йому вручили повідомлення про підозру. Наразі його транспортують у Львів для подальшого допиту прокурорами. У разі доведення вини йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

      Зверніть увагу!  Галина Терещук працює на "Радіо Свобода" з 2000 року. Закінчила факультет журналістики Львівського національного університету імені Франка.

      Що відомо про підпал автомобіля журналістки "Радіо Свобода"

      • У ніч на 30 січня невідомий у капюшоні при свідках підійшов до автомобіля кореспондентки "Радіо Свобода" Галини Терещук та спалив його. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.
      • Про підпал у мережі повідомила сама журналістка. Вона додала, що причини нападу їй не відомі.
      • Слідчі одразу розпочали кримінальне провадження за умисне знищення або пошкодження майна журналістки.

       

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Журналісти ЗМІ Арсен Аваков Офіс генпрокурора Новини Львова Кримінальні новини Поліція Новини Хмельницького Молдова Міністерство внутрішніх справ
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