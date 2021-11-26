Підприємства "Метінвест" відвантажують кисень до 98 медустанов 17 областей України

Міжнародна гірничо-металургійна група компаній Метінвест допомагає українським лікарням, які борються з COVID19, стабільно забезпечуючи їх киснем. Ще три регіони додались до списку постачання – Тернопільський, Рівненський та Волинський. Тепер 98 медустанов 17 областей України отримують кисень від підприємств компанії.

Пік нової хвилі захворюваності на COVID-19 пройдено, але в лікарнях залишається велика кількість пацієнтів, яким потрібен кисень для життя, заявили медики. З метою допомоги державі подолати пандемію, металурги меткомбінатів "Азовсталь", імені Ілліча, "Запоріжсталь" та Дніпровського коксохімічного заводу щодобово виробляють та відвантажують газ для порятунку хворих на коронавірус.

Загальний обсяг кисню, які підприємства передали лікарням з початку листопада склав понад 2000 тонн. 98 медустанов 17 областей України отримали допомогу від "Метінвесту", а з 22 листопада перелік регіонів збільшився ще на три області – Тернопільська, Рівненська та Волинська областями.

339 тонн відвантажив комбінат імені Ілліча лікувальним закладам Донецької та Миколаївської областей.

відвантажив комбінат імені Ілліча лікувальним закладам Донецької та Миколаївської областей. 241 тонну передав меткомбінат "Азовсталь" для лікарень Донецької, Київської та Івано-Франківської областей.

Директор з персоналу та адміністрації меткомбінату "Азовсталь" Групи Метінвест Іван Голтвенко зазначив, що у жовтні меткомбінат "Азовсталь" розпочав відвантаження кисню лікарням країни для лікування ковідних хворих.

Компанія виконує домовленості з Міністерством охорони здоров'я України – підприємства продовжують постачання кисню за заявками лікарень, розширюючи географію. Наприклад, у вихідні азовстальський кисень вперше передали центральній міській клінічній лікарні Івано-Франківська. Вона поповнила наш перелік щоденних постачань,

– розповів Іван Голтвенко.