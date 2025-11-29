Підрив двох танкерів "тіньового флоту" Росії був спецоперацією СБУ, – джерела

Морські дрони СБУ Sea Baby уразили в Чорному морі два підсанкційні нафтотанкери KAIRO та VIRAT, що належать "тіньовому флоту" Росії. Це була спільна операція 13 Головного Управління військової контррозвідки Служби безпеки з ВМС України.

Після влучань обидва танкери отримали критичні пошкодження та фактично виведені з експлуатації. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на джерела в СБУ.

Що відомо про підрив танкерів російського "тіньового флоту"?

За інформацією наших джерел, під час атаки підсанкційні судна йшли порожніми, адже прямували на завантаження у порт Новоросійськ.

По них успішно відпрацювали модернізовані морські дрони Sea Baby, які можуть долати великі дистанції та оснащені посиленими бойовими частинами. В СБУ переконані, що це завдасть суттєвого удару по транспортуванню російської нафти.

СБУ підірвала танкери "тіньового флоту" Росії: відео від джерел в Службі безпеки

СБУ продовжує активні дії щодо урізання російських фінансових можливостей вести війну проти України. Морські дрони Sea Baby вивели з ладу судна, які могли перевозити нафти майже на 70 мільйонів доларів і допомагали Кремлю обходити міжнародні санкції,

– повідомило поінформоване джерело в СБУ.