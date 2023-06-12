Історія виходить з-під води: на дні Каховського водосховища знаходять артефакти та поховання

Після російського теракту з підривом Каховської ГЕС, рівень води у водосховищі критично знижується. Це призвело до обміління колись великого водосховища і тепер на його дні люди знаходять історичні артефакти та людські останки.

Чимало знахідок виявляють поблизу Нікополя, що на Дніпропетровщині. Мова йде про зброю часів козацької доби та Другої світової війни й поховання людей.

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Що знаходять на дні Каховського водосховища

Журналіст Денис Казанський опублікував кадри зі знахідками поблизу Нікополя. На фото видно давні мушкети, а також каску часів Другої світової війни.

Знахідки поблизу Нікополя / Фото Дмитра Казанського

На протилежному березі люди знаходять старі поховання та черепи. Зокрема, один із черепів був у німецькій касці часів Другої світової.

Знахідки на дні Каховського водосховища: дивіться відео

Чому там знаходять артефакти та поховання

Руйнування Каховської ГЕС стало великою трагедією та катастрофою для нашої держави. Однак і будівництво дамби було теж трагічним для нашого народу. Річ у тім, що радянська влада абсолютно по-варварськи підходила до питання створення водосховищ.

Для їхнього створення затопили низку сіл на березі Дніпра. Людей ставили перед фактом та виселяли з тих сіл, які згодом пішли під воду.

Очевидці тих подій розповідають, що тільки одиницям вдалося домогтися дозволу на те, щоб викопати останки своїх рідних і перепоховати їх, але і це тільки тому, що заплатили чимало грошей чиновникам.

Таким чином цілі села пішли під воду. А артефакти козацьких чи пізніших часів, як і поховання, вода вимила з-під землі, а після того, як водосховище обміліло через російський теракт, вони усі на поверхні.