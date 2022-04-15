Підрив Каховської ГЕС і підготовка обстрілу Лозової: окупанти вкотре поширюють фейки

Російські війська не припиняють поширювати неправдиву інформацію про дії Збройних Сил України. Зараз окупанти повідомляють про нібито підрив Каховської ГЕС і підготовку обстрілу Лозової.

Експерти Центру протидії дезінформації при РНБО України зібрали добірку фейків, які ворог поширював 15 квітня.

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Окупанти вчергове поширюють фейки

Так, перший фейк про те, що захисники України спробували "завдати удару по Каховській ГЕС ракетами "Точка-У". В міноборони Росії повідомили, що вони "запобігли спробі націоналістів".

Крім того, удар по ГЕС, "завданий українськими військовими", міг призвести до затоплення ряду населених пунктів Херсонської області.

Іншою неправдивою інформацією – є повідомлення спікера російських військ про ракетний удар по Лозовій.

За їх словами, "найближчим часом українські військові планують завдати удару комплексом "Точка-У" по скупченню біженців на вокзалі в Лозовій Харківської області, аналогічно ракетному удару в Краматорську".

Українська армія не обстрілює цивільне населення,

– підкреслили в Центрі протидії дезінформації.

При цьому міноборони ворога стверджує, що "для імітації удару" з окупованих територій пуск ракет "Точка-У" буде завдано з боку Старомихайлівки Донецької області.

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