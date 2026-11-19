Суд призначив по 15 років тюрми двом агентам спецслужб Росії, які у грудні 2024 року підірвали колію на Хмельниччині. Зловмисники дистанційно підірвали вибухівку просто перед наближенням локомотива.

За повідомленням Служби безпеки України, для підриву поїзда диверсанти власноруч виготовили саморобний вибуховий пристрій із тротилу та пластиду.

Які подробиці?

Момент детонації зловмисники знімали на камеру смартфона, щоб надіслати відеозвіт російським кураторам.

Після вчинення теракту виконавці намагалися замести сліди й під час утечі кілька разів змінювали транспортні засоби.

Попри конспірацію, співробітники спецслужби та поліцейські затримали фігурантів по гарячих слідах за декілька годин після інциденту.

Хто виконував замовлення російської спецслужби

Розслідування встановило, що вороже завдання виконував мобілізований житель Хмельниччини, який самовільно залишив військову частину, та його знайомий із наркозалежністю.

Обидва фігуранти вийшли на зв'язок із представниками російських спецслужб під час пошуку швидких заробітків у Телеграм-каналах.

Під час обшуків правоохоронці вилучили в оселях засуджених компоненти для створення саморобної вибухівки та телефони із доказами зв'язку з кураторами.

Суд визнав обох винними за статтями про державну зраду, диверсію, дезертирство та незаконне виготовлення і поводження зі зброєю.

Подібні теракти за вказівкою ворога

Як уже повідомлялося на нашому сайті, російські спецслужби системно вербують громадян через інтернет для організації диверсій на об'єктах інфраструктури.

Нагадаємо, раніше ми писали, що СБУ передала до суду справу агентки Росії, яка за схожим дистанційним сценарієм організувала теракт у Львові.