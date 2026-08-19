У Хорватії затримали другого підозрюваного у підриві "Північних потоків"

У хорватському місті Пула затримали громадянина України Володимира Ж., якого німецькі правоохоронці підозрюють у причетності до підриву газопроводів "Північний потік". Арешт відбувся на підставі європейського ордера, виданого Федеральним верховним судом Німеччини ще у червні 2024 року.

Що відомо про затримання другого підозрюваного у підриві "Північних потоків"?

Операцію із затримання провели вранці 19 серпня 2026 року в хорватському місті Пула.

Місцева поліція діяла під координацією Головного управління поліції Загреба на виконання ордера слідчого судді Федерального верховного суду Німеччини від 3 червня 2024 року. Німецькі правоохоронці звинувачують Володимира Ж. у спільному спричиненні вибуху, антиконституційній диверсії та руйнуванні споруд.

За даними німецького слідства, Володимир Ж. є професійним водолазом. Він входив до групи під керівництвом Сергія К., яка у вересні 2022 року заклала вибухівку на газопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2" поблизу острова Борнхольм.

Для транспортування вибухівки та обладнання учасники групи використали вітрильну яхту, яка вирушила з Ростока. Судно заздалегідь орендували через посередників у німецької компанії за заповненими підробленими документами. Затриманий особисто брав участь у зануреннях у Балтійському морі на глибину близько 80 метрів. Детонація пристроїв сталася 26 вересня 2022 року, що призвело до руйнування трьох із чотирьох ниток газопроводів.

Раніше Генеральний прокурор Німеччини вже локалізував підозрюваного на території Польщі та звертався до тамтешніх органів із запитом про арешт. Однак тоді польська юстиція відмовила у видачі чоловіка та скасувала його тимчасовий арешт, що призвело до дипломатичних непорозумінь між країнами, а сам він опинився на волі.

Після повторного виявлення та затримання в Хорватії Німеччина готує офіційне клопотання про його екстрадицію. Після перевезення Володимира Ж. доставлять до слідчого судді Федерального верховного суду.

У Німеччині також перебуває під вартою інший підозрюваний – Сергій К., якого затримали минулого літа під час відпочинку в Італії. 30 червня 2026 року Федеральна прокуратура висунула йому звинувачення у Вищому земельному суді Гамбурга, стверджуючи, що учасники групи діяли як українські військовослужбовці. Судовий процес над ним має розпочатися найближчими тижнями.

Нагадаємо, 26 вересня 2022 року на дні Балтійського моря сталися вибухи на газопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2". Унаслідок диверсії було зруйновано три з чотирьох ниток газогонів, які з'єднували Росію з Німеччиною.