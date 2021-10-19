Підробляли документи за 5 тисяч доларів: СБУ заблокувала канал нелегальної міграції в ЄС

СБУ викрила схему нелегального перевезення через кордон до кран Європейського Союзу. Зловмисники виготовляли своїм "клієнтам" фальшиві документи на оригінальних бланках.

СБУ затримали організатора схеми під час одержання грошей за пакет сфальсифікованих документів для виїзду в Литву. За внутрішній та закордонний паспорти й водійське посвідчення "клієнт" мав заплатити 61 тисячу гривень.

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"Клієнтів" шукали по знайомствах

Незаконну схему організував страховий агент з Хмельниччини. "Клієнтів" він знаходив по знайомствах. Спершу це були громадяни України, однак з часом він почав "надавати свої послуги" й іноземцям, які хотіли мігрувати до ЄС.

Зараз СБУ веде роботу зі встановлення усіх причетних до цієї схеми, зокрема пошук спільників закордоном, оскільки для підроблених документів використовували оригінальні бланки документів.



Підроблені документи на оригінальних литовських бланках

Правоохоронці уже повідомили про підозру організатору схеми за статтею про незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Чоловіку загрожує від 7 до 9 років ув'язнення із забороною займати певні посади до 3 років з конфіскацією майна.

Схожий випадок на Миколаївщині

На Миколаївщині 30 вересня СБУ викрила схему, яку організували громадяни України й Туреччини. Вони вербували українців у південних областях на роботу на кораблях далекого плавання. Навіть оплачували своїм жертвам по 3 тисячі доларів авансу.

Однак насправді своїх "клієнтів" зловмисники відправляли на судна, які перевозили нелегалів з Середньої Азії до ЄС. Через це більшість жертв сіли за ґрати на 20 років у країнах ЄС. На одному завербованому співорганізатор-українець заробляв 4 тисячі доларів.