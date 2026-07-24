Думали, що будуть возити гуманітарку: бійці ССО взяли в полон 3 окупантів-"заробітчан"

Українські спецпризначенці без жодного пострілу взяли в полон трьох російських військових. Окупанти здалися після того, як бійці вчасно виявили їх поблизу своїх позицій та змусили вийти на відкриту місцевість.

Відео з окупантами опублікувало Командування Сил спеціальних операцій ЗС України у фейсбуці.

Як українські бійці змогли взяти росіян у полон?

Оператори підрозділу "TRIARIUM" 3-го окремого полку Сил спеціальних операцій імені князя Святослава Хороброго успішно захопили в полон трьох військовослужбовців армії Росії без застосування зброї.

Як повідомили у Силах спеціальних операцій, під час відпочинку після нічного виходу українські військові зафіксували рух і звуки противника неподалік свого розташування, хоча ця ділянка вважалася безпечною.

Спецпризначенці забезпечили звукомаскування, встановили візуальний контакт із ворогом та завдяки чітким командам і контролю секторів змусили російських військових вийти на відкриту місцевість і добровільно скласти зброю.

Після затримання українські військові провели первинний допит та огляд полонених. За їхніми словами, усіх трьох залучили до війська під приводом роботи водіями гуманітарних вантажів, однак згодом відправили на передову.

У ССО зазначили, що затримані перебували у незадовільному стані здоров'я, зокрема мали гепатит, а також не проходили належної військової підготовки. Одному з полонених оператори надали першу медичну допомогу через травму ноги.

Завдяки професійним діям операторів підрозділу "TRIARIUM" загрозу в районі вдалося оперативно нейтралізувати, а трьох полонених безпечно евакуювали. Надалі вони поповнять обмінний фонд України.

Успішна операція бійців ССО: дивіться відео

Нагадаємо, раніше російська спроба просочитися в тил українських позицій завершилася провалом. Бійці 225-го окремого штурмового полку заявили, що взяли в полон 64 окупантів, які діяли на Запоріжжі. За словами військових, полонені поповнили обмінний фонд України.