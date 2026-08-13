Українська розвідка офіційно підтвердила створення Росією батальйонів із полонених

Українська розвідка має підтверджені дані про формування російськими силами бойових підрозділів із захоплених українців. Відповідні факти не лише відстежують, а й документують для подальшого реагування.

Про це під час пресконференції в агентстві "Укрінформ" повідомив керівник Об'єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених при Службі безпеки України Андрій Пастернак.

Що відомо про російські підрозділи з українських полонених?

Пастернак наголосив, що українські спецслужби разом із колегами із зовнішньої та воєнної розвідки збирають доказову базу щодо цих дій. Він також підтвердив, що відомості про такі батальйони вже є в роботі українських органів безпеки.

Раніше стало відомо, що аналітики Інституту вивчення війни (ISW) також розкрили нові деталі про цей злочин окупантів. Зокрема, 6 серпня російське міністерство оборони відкрито повідомило про створення так званої першої української добровольчої бригади спецпризначення. До її складу ворог нібито включив українських військовополонених та колишніх військовослужбовців, які під примусом або з інших причин перейшли на бік Росії.

Цю бригаду сформували шляхом об'єднання кількох нерегулярних підрозділів. Серед них фігурують батальйони імені Максима Кривоноса та Олексія Береста, а також загони імені Олександра Матросова, Мартіна Пушкаря та Слобідського.

Експерти ISW зазначають, що перші повідомлення про формування Росією бойових груп із полонених українців фіксувалися ще у листопаді 2022 року. Останнім відомим випадком до цього був російський батальйон "Богдан Хмельницький", який у грудні 2023 року діяв у складі формування "Каскад" так званого МВС псевдореспубліки на заході Донецької області.

Зазначимо, подібне використання Росією українських полонених у бойових діях є прямим і грубим порушенням Женевської конвенції. Міжнародне право категорично забороняє змушувати військовополонених воювати на боці країни, яка їх захопила, а також відправляти їх у зони бойових дій чи залучати до небезпечної для життя і здоров'я роботи.

Варто додати, що станом на травень поточного року з'являлася інформація про утримання Росією в неволі близько семи тисяч українських військовополонених.