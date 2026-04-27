Російських десантників перекидають з Курського на Херсонський напрямок: Волошин назвав їхню мету

Декілька ворожих підрозділів передислоковуються з Курської області Росії на Херсонщину, а саме на Придніпровський напрямок. Там агресор хоче посилити угруповання й активізувати штурмові дії в острівній зоні Дніпра.

Відповідну заяву в коментарі для Укрінформу зробив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин.

Для чого ворожі війська перекидають на Херсонщину?

За словами Волошина, окупанти з Курської області перегруповуються в район Скадовська й Озерного. Мовиться про кілька підрозділів Повітряно-десантних військ, які збільшують угруповання росіян у Херсонській області.

До речі, агенти "Атеш" раніше повідомляли, що загарбники в Скадовську зайняли міську лікарню для розгортання штабу.

При цьому відбувається не масштабне перекидання військ, а скоріше заходи для збільшення штурмових дій та активізації діяльності в острівній частині Дніпра.

Варто зауважити, що один із російських офіцерів "злив" руху "Атеш" дані про розташування підрозділів ЗС країни-агресорки на Херсонському напрямку, щоб допомогти убезпечити мешканців регіону від бойових дій.

Як зараз живуть Херсон і прилеглі території?

Волонтерка з Олешок Ірина Альохіна розповіла 24 Каналу, що на окупованих територіях Херсонщини люди опинилися в критичних умовах:

їм бракує їжі;

медикаментів;

гуманітарної допомоги;

при цьому лікарні та школи фактично не працюють.

Ситуація загострюється і в обласному центрі. Там російські військові цілеспрямовано атакують цивільних за допомогою дронів, унаслідок чого від початку 2026 року загинули понад 50 людей.

Волонтери продовжують евакуацію мешканців із небезпечних районів Херсона, часто маючи лише кілька хвилин на порятунок. Місто живе під постійною загрозою обстрілів і атак.

Попри це, російська пропаганда поширює неправдиву інформацію про нібито підтримку місцевого населення.

Через складну ситуацію дедалі більше людей змушені залишати домівки. Водночас журналіст з Ірландії Кейлін Робертсон зазначив, що російська армія насправді слабша, ніж здається, і закликав НАТО та європейські країни активніше долучатися до зупинення війни.