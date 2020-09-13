На державному випробувальному полігоні "Ягорлик" військові завершують облаштування польових таборів та обладнують бойові позиції. Підрозділи зенітних ракетних військ тренуватимуться знищувати ворожі повітряні цілі.

Особливість тренування зенітних ракетних військ

Саме у Херсонській області щороку проходять бойові стрільби зенітних ракетних комплексів, повідомляють у пресслужбі Міноборони.

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На випробувальному полігоні "Ягорлик" вже завершують облаштовувати польові табори та обладнувати бойові позиції.

Особливістю цьогорічних стрільб ЗРВ є участь Повітряних Сил у масштабних стратегічних командно-штабних навчаннях "Об’єднані зусилля-2020",

– йдеться у повідомленні.

Елементи цього масштабного навчання відпрацюють майже на всіх військових полігонах України.

Хто ними керує та яка мета

Протягом 2020 року зенітні ракетні війська провели чимало навчань із виходом техніки, розгортанням позицій, веденням протиповітряного бою з імітованими пусками. "Тепер довести свою вправність та влучність треба на практиці, по реальних цілях", – зазначили у Міноборони.

Діями бойових обслуг підрозділів зенітних ракетних військ у складі зведеного зенітного ракетного полку керуватиме командувач повітряного командування "Схід" генерал-майор Олег Струцінський.

Практичний етап тактичного навчання з бойовою стрільбою у максимально наближених до бойових умовах дасть нагоду фахівцям удосконалити навички у веденні протиповітряного бою.

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Тренування підрозділів зенітних ракетних військ / Фото Міноборони