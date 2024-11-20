Попри санкції: як російські танки продовжують перевозити криваву нафту

Коли вчергове почуєте потужні зяви про нові санкції до танкерів – не переймайтеся. Краще саркастично посміхайтеся.

Британські санкції та російський танкер

Багато хто радіє, коли наші друзі, союзники й партнери застосовують санкції проти танкерів, що перевозять російську криваву нафту, головний двигун війни. Тут нема чому радіти. Це декоративні дії. Або, якщо хочете – симуляція. Про це заявив Андрій Клименко, повідомляє 24 Канал.

Читайте також Нашу роботу ніхто за нас не зробить: чому важливо долучатися до війська зараз

Ось на цій мапі – танкер VANGUARD (ІМО 9311622), у дівочості VLADIMIR TIKHONOV. Доволі великий – на 160 тисяч тонн (для любителів барелів, – це 1 мільйон 168 тисяч барелів). Довжина становить 280 метрів, а ширина – 50.

Згадувати численні назви його власників і прапорів немає сенсу, це російський "Совкомфлот", що під різними фірмами захований то в Ліберії, то в ОАЕ. Але зараз не про це.

11 вересня 2024 року він потрапив до санкційного списку Великої Британії. При цьому, коли я писав цей текст, він пройшов Англійський канал і махає ручкою уряду Великої Британії.

За цей час, з 11 жовтня 2024 року, він сходив з Індії до Новоросійська за нафтою, повернувся до Індії, у порту SIKKA розвантажився і повертається за нафтою до Балтійського моря, порт PRIMORSK. Жодні подібні санкції – ні Великої Британії, ні "великих і жахливих" США – ні йому, ні сотням і парі тисяч інших не завадять.

Чому? А тому що. Тому що ті санкції забороняють заходити до портів Великої Британії та користуватись послугами британських компаній. Ось ви, читачу, колись користувались послугами британських компаній? Чи їздили до Великої Британії? Ні? Ось і ці танкери не користувались, не ходили й не збираються.

А тому, коли вчергове почуєте потужні заяви про нові санкції щодо танкерів – не переймайтеся.



Шлях танкера, проти якого ввели санкції / Фото автора

Санкційна політика вимагає змін

Днями цей танкер, як і ще півтори сотні подібних щомісяця, спокійно пройде Данськими протоками (це ті самі знамениті Каттегат, Скагеррак, Великий і Малий Бельт, що з'єднують Балтійське море з Атлантикою) до російських портів. Звідти вони повезуть 11 – 12 мільйонів тонн сирої нафти і 3 – 4 мільйони тонн нафтопродуктів на місяць.

На ці десятки й сотні мільярдів доларів Росія буде купляти будь-що. І будь-де. Зокрема, й те, без чого не літають ракети по нас з вами.

Зауважте Україна зараз може виправити одну важливу помилку минулого

Ні, в нас немає роздратування і тим більше розпачу. Є жорсткий реалізм – треба ставити перед нашими друзями, союзниками і партнерами питання щодо радикального оновлення світової санкційної політики.

Змінювати санкційну політику треба таким чином, щоб наші друзі, союзники та партнери зрозуміли: міжнародне морське право, вільна торгівля, свобода транзиту – це все з мирного часу.

Над цим і працюємо. І не треба казати, що ви не вірите в успіх. Ви можете не вірити, а ми віримо, робимо і зробимо.