Підступи столиці стійко утримують українські захисники, – Жирнов
5 березня 2022 , 08:31Читать новость на русском
Підступи до Києва стійко утримують Збройні сили України. Глава Київської міської військово-цивільної адміністрації пообіцяв ворогу, що ЗСУ створять для ворога справжнє пекло.
Відповідну інформацію розповів глава Київської міської військово-цивільної адміністрації Микола Жирнов. Це трапилось вранці 5 березня у ефірі каналу "Рада".
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