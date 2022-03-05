Підступи столиці стійко утримують українські захисники, – Жирнов

5 березня 2022 , 08:31
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Підступи до Києва стійко утримують Збройні сили України. Глава Київської міської військово-цивільної адміністрації пообіцяв ворогу, що ЗСУ створять для ворога справжнє пекло.

Відповідну інформацію розповів глава Київської міської військово-цивільної адміністрації Микола Жирнов. Це трапилось вранці 5 березня у ефірі каналу "Рада". 

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