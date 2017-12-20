ТОП-5 зрад в Україні за 2017 рік

Цей рік був багатий на нові звершення, старти реформ та зміни життя на краще. Однак, на жаль, було й чимало розчарувань… Політики, яким ми вірили, наче збожеволіли. Антикорупційне НАЗК саме потрапило у гучний скандал. А ще четвертий рік триває війна, і жодних адекватних кроків до її завершення досі нема… Про найсумніші зради року – у статті далі.

Луценко – розчарування року

Генпрокурор від самого свого призначення (під Юрія Луценка змінювали закон, оскільки в нього немає потрібної для ГПУ юридичної освіти) викликав багато питань. І якщо спочатку українці покладали на нього якісь надії, то зараз Луценку не довіряє практично все суспільство.

Багато шуму і мало користі від дій Генпрокуратури – це, звісно ж, основна претензія до Луценка. Але не менше запитань викликають й особиста поведінка Генпрокурора та його родини. Згадаймо лише надміру шикарне весілля сина Луценків. Брендові речі Ірини Луценко, які вона постійно демонструє у Раді. Хамська поведінка подружжя у стінах парламенту…

І нещодавній скандал з будинком Луценків. Пам’ятаєте будинок Генпрокурора, куди їздив Автомайдан? Так от, Луценко забрехався у показах, чий ж це будинок! 3 роки тому родина, начебто, переїхала сюди, бо в їхній квартирі ремонт. Але чому ж вони досі тут? Цього разу Луценко спробував пояснити походження шикарної вілли підприємницькими талантами дружини. Але і тут заплутався. Адже будинок записаний на її тата-пенсіонера! А сама Ірина ніколи серйозно бізнесом не займалася.



Активісти Автомайдану під генпрокурорським будинком

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А ще море питань до Луценка виникло під час оприлюднення переговорів Саакашвілі з Курченком. Обоє заявили, що такої розмови не було і вони навіть не знайомі. Їм, звісно ж, теж можна не вірити. Але величезна частина суспільства не повірила самому Луценку, назвавши відео фейковим. Виходить, люди не довіряють генпрокурору, тобто не довіряють ГПУ…

НАЗК не виконує обов’язки

В Україні були і поки досі є серйозні проблеми з корупцією. Тому одне з основних завдань українців – побороти корупцію. Для цього у нас діє ціла низка державних організацій: ГПУ, НАБУ, НАЗК. В ідеалі вони б мали співпрацювати для ефективнішої роботи. Натомість, непідконтрольне владі НАБУ почали жорстоко ущемляти. А от НАЗК влипло у серйозний скандал.

Екс-керівник департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя Ганна Соломатіна оприлюднила закуліси НАЗК. І вони виявилися просто жахаючі! Соломатіна звинуватила голову НАЗК Наталію Корчак у фальсифікації перевірок електронних декларацій. На перевірку е-декларацій, начебто, були чіткі вказівки від влади: кого перевіряти, а кого не чіпати... У НАЗК, звісно ж, усе заперечили.

Спочатку відповідні документи були надані Національному антикорупційному бюро України. І навіть розпочалося розслідування. Проте Генпрокуратура забрала розслідування в НАБУ і передала його СБУ. Зауважимо, лише на Антикорупційне бюро Банкова не має впливу…

Через скандал з НАЗК та постійний тиск на НАБУ Україні вже пригрозили втратою безвізового режиму з Євросоюзом. І хтозна, чим все завершиться.

Також Україна досі не отримала Антикорупційного суду. Власне завдяки якому топ-корупціонери нарешті потраплять за грати. Якщо його таки створять, а не продовжать нас годувати обіцянками…

Порошенко і райські документи

Почнемо з того, що під час балотування у президенти України, Петро Порошенко обіцяв позбутися усього бізнесу. Що в підсумку – ми всі знаємо. Лише недавно Президент позбувся своєї шоколадної фабрики в Росії! Весь інший бізнес спокійно собі працює далі.



Схема офшорів Президента

Але це ще не все! Порошенко вже двічі засвітився в офшорних скандалах. Під час оприлюднення останнього розслідування журналістів "Райських паперів" на поверхню виплили наміри Порошенка з приводу непростої реструктуризації його шоколадної імперії ще до обрання президентом.

За рік після обрання, він не виконав обіцянки продати "Рошен". Президент заявив, що передасть управління бізнесом "сліпому трасту". Натомість була створена комплексна офшорна структура. Договір між Порошенком і Ротшильдами про передачу "Рошену" в траст так і не оприлюднили. Порошенко тим часом запевняє, що офшор створювали власне для трасту.

Савченко – агент Кремля?

Українці дуже вболівали за Надію Савченко, поки вона перебувала в полоні в Росії… ЗМІ її ідеалізували і героїзували (ніде правди діти, ми теж), громадяни України підтримували і вболівали за її волю. Однак з поверненням Наді щось пішло не так… У 2017 році вона наробила стільки дивовижних заяв, що Савченко навіть почали підозрювати у співпраці з Росією.

Наприклад, Савченко стверджує, що наприкінці 2013-го та на початку 2014 року в Україні відбувся державний переворот. Під час свого виступу в Познанському університеті нардеп стверджувала, що війну на Донбасі почала українська влада. Вона також переконана, що Україні треба відмовитися від статусу автономії Криму.

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А ще опальна Надія цього року відривалася під російську музику. Зізналася, що працювала у сексі по телефону. І не раз вражала своїми образами у Верховній Раді, порушуючи усі норми дрес-коду (заради справедливості, зауважимо, що не Савченко єдина).



Савченко в Раді

Провал мінських домовленостей

Війна на Донбасі триває четвертий рік… Жертви і руйнування просто вражають. Для відновлення зруйнованої інфраструктури Донбасу потрібно витратити приблизно понад 500 мільярдів гривень!



Кількість жертв конфлікту на Донбасі на 2016 і 2017 роки (дані ООН)

Бойовики продовжують обстріли, використовуючи навіть "Гради". Військові дії тривають щодня, хоча нібито діє режим припинення вогню. Військові, мирне населення продовжують гинути, Донбас остаточно перетворюється у руїну.

Мінські домовленості підписували два рази:

- у 2014 році після Іловайського котла

- у 2015 після запеклих боїв біля Донецького аеропорту.

За два з половиною роки жодного прогресу у врегулюванні конфлікту не відбулося. У Мінську регулярно засідає Тристороння контактна група, але ці зустрічі не приносять реальних результатів. А зараз ще й практично припинений обмін полоненими.

У парламенті продовжили на рік особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО. Тепер Захід вважає, що Україна повинна провести місцеві вибори в ОРДЛО і надати цим територіям особливий статус. Однак, це фактично узаконить сепаратистів!

Вийти з мінських угод в односторонньому порядку Україна не може. Продовжуючи підтримувати мертві угоди, ми реально ризикуємо втратити суверенітет. Тож Україні необхідна альтернатива. Яку поки керівництво держави не запропонувало. А тим часом кожен день війни обходиться Україні неймовірно дорого, і не лише фінансово…

Сподіваємося, у наступному році перемог буде більше, ніж зрад.