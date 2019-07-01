Підсумки Leopolis Jazz Fest

Фестиваль зібрав майже 100 тисяч відвідувачів.

Leopolis Jazz Fest у цифрах – це одна міжнародна подія, три сцени, понад 300 музикантів і майже 100 тисяч відвідувачів з України і світу. Джазове свято Львова – у десятці найкращих фестивалів Європи за версією британської газети The Guardian. Традиційно упродовж п'яти днів фестивалило все місто.

"Просто любимо музику, і джаз – це музика для душі. А в цьому році просто неймовірні артисти – Ліза Стенсфілд, Боббі Макферін... Чекаємо зі задоволенням!", – розповідає слухачка джазу Катерина.

Цьогоріч серед виконавців на фестивалі були джазові легенди з різних куточків світу: канадська співачка Дайана Крол, американський піаніст Чік Коріа, знаменитий Кенні Баррон, і джазмен Боббі Макферрін – він на Leopolis Jazz Fest приїздить уже не вперше. Цього року він імпровізував зі зведеним хором Національної музакадемії імені Лисенка. На сцену з ним вийшла й українська співачка Джамала.

"Дуже гарно. Дуже подобається. Приємно... Щось таке надзвичайне, вражаюче", – розповідають слухачі джазу Ірина та Олесь.

Втриматися від джазування упродовж 5-ти днів було практично неможливо. Фестиваль охопив три головні сцени в центрі, а також – майданчики для вуличної музики.

"Кожного року він більш об'ємний, і все більше і більше емоцій. Є вже люди, які з інших кінців світу спеціально летять до Львова. І це для мене велика гордість", – додає міський голова Львова Андрій Садовий.

Тепер організатори готуються до джазфесту 2020: свято наступного року буде ювілейним.

"Фестиваль цього року – це 9-ий рік, наступного року у 2020-му це буде 10-ий, ювілейний. Ми вже зараз хвилюємося, що буде в 2020-му і ведемо переговори з деякими музикантами", – пояснює директорка Leopolis Jazz Fest Наталія Горбачевська.