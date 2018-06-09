Підсумковий випуск новин за 21:00: Клих оголосив голодування. Розмова Путіна і Порошенка
У підсумковому випуску новин за 9 червня станом на 21:00 – незаконно засуджений у Росії український політв'язень Станіслав Клих заявив адвокату, що починає голодування у в'язниці. Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним. Говорили про звільнення з російського полону українських політв’язнів, яких утримують на території Росії та Криму.
Також у випуску:
Організаторів курячого могильника під Гаврилівкою заарештували на 60 діб.
Дональд Трамп звинуватив уряд Барака Обами в бездіяльності щодо окупації Криму.
Аварії за участі президентських кортежів.
Джерело: 24 канал
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