Підсумковий випуск новин за 21:00: Напади на активістів. Лист Олегу Сенцову
У підсумковому випуску новин за 5 серпня станом на 21:00 – впродовж 2018 року зафіксовано більше десятка нападів на активістів по всій Україні. Минулого тижня вбили військового Віталія Олешка та напали на активістку Катерину Гандзюк. Французький письменник Джонатан Літель написав листа Олегу Сенцову, перший лист адресований режисеру був написаний 10 липня.
Також у випуску:
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Через відвідини тимчасово окупованих територій 740 іноземцям заборонили в'їзд до України.
Американський актор Стівен Сігал обійняв посаду в МЗС Росії.
Джерело: 24 канал
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