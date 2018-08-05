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Підсумковий випуск новин за 21:00: Напади на активістів. Лист Олегу Сенцову

Випуск новин 39 Читать новость на русском

У підсумковому випуску новин за 5 серпня станом на 21:00 – впродовж 2018 року зафіксовано більше десятка нападів на активістів по всій Україні. Минулого тижня вбили військового Віталія Олешка та напали на активістку Катерину Гандзюк. Французький письменник Джонатан Літель написав листа Олегу Сенцову, перший лист адресований режисеру був написаний 10 липня.

Також у випуску:

На Херсонщині відбувся фестиваль кавунів.

Через відвідини тимчасово окупованих територій 740 іноземцям заборонили в'їзд до України.

Американський актор Стівен Сігал обійняв посаду в МЗС Росії.

 

Теги: Випуск новин Вбивство Віталія Олешка "Сармата" Напад на Катерину Гандзюк в Херсоні Олег Сенцов заручники Українці в полоні РФ
Джерело: 24 канал
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