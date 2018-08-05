Итоговый выпуск новостей за 21:00: Нападения на активистов. Письмо Олегу Сенцову
В итоговом выпуске новостей за 21:00 – в течение 2018 года зафиксировано более десятка нападений на активистов по всей Украине. На прошлой неделе убили военного Виталия Олешко и напали на активистку Екатерину Гандзюк. Французский писатель Джонатан Лител написал письмо Олегу Сенцову, первое письмо адресованное режиссеру было написано 10 июля.
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Источник: 24 канал
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