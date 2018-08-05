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Итоговый выпуск новостей за 21:00: Нападения на активистов. Письмо Олегу Сенцову

Выпуск новостей 39 Читати новину українською

В итоговом выпуске новостей за 21:00 – в течение 2018 года зафиксировано более десятка нападений на активистов по всей Украине. На прошлой неделе убили военного Виталия Олешко и напали на активистку Екатерину Гандзюк. Французский писатель Джонатан Лител написал письмо Олегу Сенцову, первое письмо адресованное режиссеру было написано 10 июля.

Также в выпуске:

На Херсонщине состоялся фестиваль арбузов.

Из-за посещения временно оккупированных территорий 740 иностранцам запретили въезд в Украину.

Американский актер Стивен Сигал занял пост в МИД России.

 

Теги: Убийство Виталия Олешко "Сармата" Нападение на Екатерину Гандзюк в Херсоне Украинцы в плену РФ заложники Олег Сенцов Выпуск новостей
Источник: 24 канал
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