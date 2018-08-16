Підсумковий випуск новин за 21:00: Наслідки буревію в Києві. Повернення Бочковського
У підсумковому випуску новин за 16 серпня станом на 21:00 – Дахи зривав, дерева викорчовував, вулиці заливав – 20 хвилин буревію перетворили київський Хрещатик на Венецію. Керівник Державної служби з надзвичайних ситуацій Сергій Бочковський, якого звільнили просто в прямому ефірі, прийшов знову на роботу, тепер у супроводі камер.
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Джерело: 24 Канал
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