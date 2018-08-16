22:52
16 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
19°C
26°C 19°C
  • п'ятниця
    29°C 18°C
  • субота
    30°C 18°C
  • неділя
    31°C 18°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НЕГОДА В УКРАЇНІ УКРАЇНІ – 27 ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ ОЛЕГ СЕНЦОВ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Хайпи Путіна. Кубок Стенлі з пельменями
Вєсті Кремля
21:09, сьогодні
Вєсті.UA. Таланти Савченко в ізоляторі. Чергова ганьба очільника Миколаївщини
Вєсті.UA
19:20, сьогодні
Як кулаками вирішують проблеми у Полтаві під гаслом антикорупційної діяльності
ЦРУ
09:00, 15 серпня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Радянський плагіат
Згадати все
17:57, 15 серпня
Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
НЕГОДА В УКРАЇНІ УКРАЇНІ – 27 ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Підсумковий випуск новин за 21:00: Наслідки буревію в Києві. Повернення Бочковського

Випуск новин 118 Читать новость на русском

У підсумковому випуску новин за 16 серпня станом на 21:00 – Дахи зривав, дерева викорчовував, вулиці заливав – 20 хвилин буревію перетворили київський Хрещатик на Венецію. Керівник Державної служби з надзвичайних ситуацій Сергій Бочковський, якого звільнили просто в прямому ефірі, прийшов знову на роботу, тепер у супроводі камер.

Також у випуску:

Екс-радникові Трампа і політконсультанту Януковича загрожує 305 років за ґратами.

Перед засіданням суду наймані адвокати Януковича, яких прийшло аж п'ятеро, почубилися з державним.

У Харкові судять няню, яка знущалася з хворої дівчинки.

Теги: Випуск новин Негода в Україні Новини Києва Погода Сергій Бочковський
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Як уберегтись від алергії
15 серпня, 17:30 Як уберегтись від алергії
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук