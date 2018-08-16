Підсумковий випуск новин за 21:00: Наслідки буревію в Києві. Повернення Бочковського

У підсумковому випуску новин за 16 серпня станом на 21:00 – Дахи зривав, дерева викорчовував, вулиці заливав – 20 хвилин буревію перетворили київський Хрещатик на Венецію. Керівник Державної служби з надзвичайних ситуацій Сергій Бочковський, якого звільнили просто в прямому ефірі, прийшов знову на роботу, тепер у супроводі камер.

Також у випуску: Екс-радникові Трампа і політконсультанту Януковича загрожує 305 років за ґратами. Перед засіданням суду наймані адвокати Януковича, яких прийшло аж п'ятеро, почубилися з державним. У Харкові судять няню, яка знущалася з хворої дівчинки.