Підсумковий випуск новин за 21:00: Нове призначення Зеленського. Політична реклама в соцмережах

У підсумковому випуску новин за 13 липня станом на 21:00 – Володимир Зеленський представив нового керівника Херсонщини. Ним став колишній заступник міністра оборони Юрій Гусєв. Напередодні виборів політична реклама заполонила соціальні мережі. У стрічках новин все частіше замість дописів друзів з'являється реклама політиків з їхніми обіцянками.

Також у випуску: В Києві із гранатомета обстріляли будівлю телеканалу "112 Україна", який пов'язують з олігархом та кумом Путіна Медведчуком. Сьогодні у в'язня Кремля Олега Сенцова День народження, режисеру виповнюється 43 роки. Володимир Зеленський вимагає звільнення виконуючого обов'язки голови Державної фіскальної служби Олександра Власова. На Одещині 46 дітей з оздоровчого табору опинились на лікарняних ліжках.

Джерело: 24 канал