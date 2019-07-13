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      ВІТАЛІЙ МАРКІВ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      Підсумковий випуск новин за 21:00: Нове призначення Зеленського. Політична реклама в соцмережах

      Випуск новин 169

      У підсумковому випуску новин за 13 липня станом на 21:00 – Володимир Зеленський представив нового керівника Херсонщини. Ним став колишній заступник міністра оборони Юрій Гусєв. Напередодні виборів політична реклама заполонила соціальні мережі. У стрічках новин все частіше замість дописів друзів з'являється реклама політиків з їхніми обіцянками.

      Також у випуску:

      В Києві із гранатомета обстріляли будівлю телеканалу "112 Україна", який пов'язують з олігархом та кумом Путіна Медведчуком.

      Сьогодні у в'язня Кремля Олега Сенцова День народження, режисеру виповнюється 43 роки.

      Володимир Зеленський вимагає звільнення виконуючого обов'язки голови Державної фіскальної служби Олександра Власова.

      На Одещині 46 дітей з оздоровчого табору опинились на лікарняних ліжках.

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      Теги: Новини Херсона Володимир Зеленський Парламентські вибори 2019 Новини України Новини політики Випуск новин
      Джерело: 24 канал
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