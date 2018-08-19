Підсумковий випуск новин за 21:00: Підсумки зустрічі Путіна та Меркель. ДТП на Харківщині
У підсумковому випуску новин за 19 серпня станом на 21:00 – 18 серпня Ангела Меркель під час зустрічі з Володимиром Путіним запропонувала ввести на Донбас 30-40 тисяч "голубих шоломів". На Харківщині внаслідок ДТП загинуло троє людей. Одним із учасників аварії був автомобіль одіозного головного архітектора Харкова Сергія Чечельницького.
Також у випуску:
На Донбасі проросійські бойовики 43 рази обстріляли українські позиції, захисники загинуло.
Наслідки потопу у Києві прибрали.
ДТП на Львівщині з туристами.
Джерело: 24 канал
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