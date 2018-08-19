22:43
19 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
21°C
27°C 16°C
  • понеділок
    27°C 18°C
  • вівторок
    29°C 17°C
  • середа
    24°C 16°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ДТП В ПОЛЬЩІ З УКРАЇНЦЯМИ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ СКАСУВАННЯ СПОЛУЧЕННЯ З РОСІЄЮ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Чим залякує генерал, який ніколи не служив. Шагал іде на вибори
Вєсті Кремля
19:20, 18 серпня
Вєсті.UA. Жир. Таємниця нейтралізації Медведчука. Чим Савченко зайняла свої руки
Вєсті.UA
18:22, 18 серпня
Дерибан на Закарпатті: чому 600 селян отримали землю і відмовились від неї в один день
ЦРУ
09:00, 17 серпня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Школа по-радянськи
Згадати все
22:58, 17 серпня
Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
ДТП В ПОЛЬЩІ З УКРАЇНЦЯМИ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ СКАСУВАННЯ СПОЛУЧЕННЯ З РОСІЄЮ

Підсумковий випуск новин за 21:00: Підсумки зустрічі Путіна та Меркель. ДТП на Харківщині

Випуск новин 60 Читать новость на русском

У підсумковому випуску новин за 19 серпня станом на 21:00 – 18 серпня Ангела Меркель під час зустрічі з Володимиром Путіним запропонувала ввести на Донбас 30-40 тисяч "голубих шоломів". На Харківщині внаслідок ДТП загинуло троє людей. Одним із учасників аварії був автомобіль одіозного головного архітектора Харкова Сергія Чечельницького.

Також у випуску: 

На Донбасі проросійські бойовики 43 рази обстріляли українські позиції,  захисники загинуло.

Наслідки потопу у Києві прибрали.

ДТП на Львівщині з туристами.

Теги: Випуск новин Війна на Донбасі Володимир Путін Ангела Меркель Аварії та ДТП Новини Харкова
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Головні новини 19 серпня: деталі переговорів Путіна з Меркель, серія страшних ДТП в Україні
сьогодні, 22:01 Головні новини 19 серпня: деталі переговорів Путіна з Меркель, серія страшних ДТП в Україні
Ефект бумеранга для Росії, нова фаза путінської війни та цькування Вайкуле: топ-5 блогів тижня
сьогодні, 22:00 Ефект бумеранга для Росії, нова фаза путінської війни та цькування Вайкуле: топ-5 блогів тижня
Блог Медіа
Найсмішніші меми тижня: "Титанік" у Львові, Комаровський рибалить з Путіним та сідниці Кардашян
сьогодні, 20:00 Найсмішніші меми тижня: "Титанік" у Львові, Комаровський рибалить з Путіним та сідниці Кардашян
Відповідь АП Путіна матері Сенцова та плавучі маршрутки у Львові – топ-5 відео тижня
сьогодні, 19:30 Відповідь АП Путіна матері Сенцова та плавучі маршрутки у Львові – топ-5 відео тижня
Россия сделала все, чтобы пассажирского сообщения с Украиной не было
сьогодні, 19:00 Россия сделала все, чтобы пассажирского сообщения с Украиной не было
Блог Медіа
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук