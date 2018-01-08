Підсумковий випуск новин за 21:00: Протести під Лаврою. Пожежа на танкері
Випуск новин 21:50, 8 січня 443 Читать новость на русском
У підсумковому випуску новин за 7 січня станом на 21:00 – близько 40 людей в балаклавах перекрили в’їзд до храму. Там розгорнули плакат з написом "ФСБ, геть з Лаври", запалили фаєри і скандували патріотичні гасла. Танкер з іранською нафтою, що вже другу добу горить біля китайського узбережжя, може вибухнути або затонути.
Також у випуску:
Поліція затримала підозрюваного у вбивстві юристки Ірини Ноздровської.
У Москві влаштували пікет проти анексії Криму, подібна акція відбулась і в Чикаго.
Суд заарештував псевдоміністра окупованого Криму. Чиновника підозрюють у державній зраді.
У Львові відбувся традиційний парад звіздарів.
Двоє чоловіків цієї ночі обікрали церкву у Житомирі, однак скористатися краденим злодіям завадили правоохоронці.
Джерело: 24 Канал
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