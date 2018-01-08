Підсумковий випуск новин за 21:00: Протести під Лаврою. Пожежа на танкері

У підсумковому випуску новин за 7 січня станом на 21:00 – близько 40 людей в балаклавах перекрили в’їзд до храму. Там розгорнули плакат з написом "ФСБ, геть з Лаври", запалили фаєри і скандували патріотичні гасла. Танкер з іранською нафтою, що вже другу добу горить біля китайського узбережжя, може вибухнути або затонути.

Також у випуску: Поліція затримала підозрюваного у вбивстві юристки Ірини Ноздровської. У Москві влаштували пікет проти анексії Криму, подібна акція відбулась і в Чикаго. Суд заарештував псевдоміністра окупованого Криму. Чиновника підозрюють у державній зраді. У Львові відбувся традиційний парад звіздарів. Двоє чоловіків цієї ночі обікрали церкву у Житомирі, однак скористатися краденим злодіям завадили правоохоронці.